Гіпотетична ситуація, викладена вченими, починається 10 січня 2023 з відкриття нового астероїда, якому дають назву 2023 PDC. Спочатку об'єкт позначили як "потенційно небезпечний астероїд" (PHA) – так у NASA визначають будь-який астероїд, який перетинає орбіту Землі на відстані до 7,4 мільйона кілометрів і який має зоряну величину 22,0 на момент відкриття.

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Що слід знати про астероїд 2023 PDC

Ймовірність зіткнення 2023 PDC спочатку становить лише 1 до 10 000, але вона неухильно зростає. Сценарій стає серйозним 3 квітня 2023 року, коли ймовірність зіткнення досягла 1%. При цьому потенційний удар може відбутися через 13 років. Дата зіткнення розрахована на 22 жовтня 2036 року, але захист Землі вимагає, щоб рішення приймали вже зараз.

Розмір астероїда попередньо оцінили у 220 – 660 метрів до 2 кілометрів. Це важливий показник, адже він свідчить і про потенційну шкоду, якої може завдати удар, і про те, яких заходів потрібно вжити, щоб відвернути його, і чи можливо це взагалі. Отже, потрібно точно виміряти, а для цього до астероїда доведеться відправити космічний зонд.

Інша річ, яку необхідно з'ясувати, це орбіта астероїда. На момент відкриття 2023 PDC летить на відстані 200 мільйонів кілометрів від Землі – це ще занадто далеко, щоб правильно оцінити орбіту. Тільки зменшення відстані (а отже й наближення часу удару) дозволить астрономам прогнозувати, де саме астероїд зіткнеться з планетою.



Астероїди справді становлять реальну небезпеку для Землі / Ілюстрація iStock

Як астероїд зашкодить Землі

Оцінка потенційної шкоди від 2023 PDC передбачає побудову моделі ризиків зіткнення і врахування безлічі різних факторів на основі обмежених даних спостережень. Учені моделюють три основні типи небезпеки зіткнення – локальні пошкодження ґрунту внаслідок вибуху або вогняної кулі, цунамі та глобальні кліматичні наслідки.

Виходячи з цього припускають, скільки людей можуть постраждати і які регіони можуть бути в зоні ризику. Найбільшої шкоди людям завдасть падіння астероїда в Атлантичному океані, оскільки такий удар створює найбільший ризик цунамі, яке досягне населених районів.

Якщо PDC 2023 матиме лише 300 метрів у діаметрі, це означатиме руйнування в масштабі континенту з вивільненням до 2 000 мегатонн енергії. Це в 133 000 разів більше, ніж вивільнила бомба, що зруйнувала Хіросіму. Смуга пошкоджень сягатиме від 100 до 200 кілометрів за межі основної зони удару.

За діаметра у 600 метрів удар буде межувати з глобальною катастрофою. Смуга пошкоджень сягатиме 600 кілометрів. Уздовж цієї смуги постраждати можуть від сотень тисяч до мільйонів людей.

А за діаметра в 1 кілометр сценарій стає надзвичайно похмурим. Такий удар вивільнить 100 000 мегатонн енергії, що еквівалентно 6,6 мільйона ядерних вибухів у Хіросімі. Наслідкові зміни клімату можуть вплинути на мільярди людей по всьому світу.



Але чи потрібно людям справді хвилюватися щодо астероїдів? / Ілюстрація Pixabay

Наскільки варто хвилюватися

Важливо наголосити, що PDC 2023 – це гіпотетичний об'єкт. Насправді наразі вчені не прогнозують зіткнення великих астероїдів із Землею протягом наступних 100 років. Утім, це не означає, що на орбіті, яка перетинає шлях Землі навколо Сонця, не може існувати об'єкт, який чекає на відкриття. Зазначимо також, що: