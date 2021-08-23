Але одне чуття залишається з нами до останнього. Вчені з Університету Британської Колумбії довели, що навіть при смерті та не при тямі людина добре чує.

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Тебе почують

Звісно, тут не мовиться про людей з вадами слуху. Але якщо з цим чуттям було все порядку, то так само буде й у випадку, коли людина знепритомніє.

Вчені з Британської Колумбії вивчали важке та емоційне питання: чи дійсно людина у несвідомому стані чи при смерті здатна чути?

Учасниками досліджень були здорові люди, пацієнти хоспісу при тямі, а потім ті ж пацієнти, але вже при смерті. Їм виміряли електричну активність мозку.

Виявилося, що мозок людей при смерті і не при тямі може нормально реагувати на звуки – абсолютно так само, як і мозок здорової людини.



Слух працює у людей навіть не при тямі / Фото unsplash

На жаль, неможливо наразі з'ясувати, чи почуте зрозуміють. А проте керівниця дослідження докторка Елізабет Булдон запевняє:

Нас почують. Ми повинні розмовляти з людьми, навіть коли вони помирають. Адже щось відбувається в їхньому мозку.

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