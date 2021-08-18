Американські вчені з університету штату Іллінойс провели цікаве дослідження, щоб це довести. Що воно показало – читай далі.
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Кортизол і прибуток: який зв'язок
Учені запросили до участі в експерименті сотню з хвостиком людей віком 25 – 40 років.
- Частину взяли таких, які походили з сімей з украй низьким достатком.
- Ще частину – зі заможних родин.
Кожен учасник відповідав на низку запитань, а потім – здавав кров на аналіз.
Чомусь у людей з бідних родин менше гормону стресу / Фото unsplash
Вчені пояснили це так:
- Діти у сім'ях із низьким достатком постійно відчували стрес. Це спричиняло блокування рецепторів кортизолу, і далі цей гормон продукувався менше.
- Такі діти виростають зі стійкою звичкою уникати стресових ситуацій. А отже і ризиків, без яких успішно вести бізнес неможливо.
Що робити таким людям? Не боятися стресу, а боротися з ним!
Стресу не треба боятися, з ним треба боротися / Фото unsplash
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