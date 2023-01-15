З їхньою допомогою можна не лише потурбуватися про себе. У тебе ще й буде можливість зняти напругу, відпочити. Пам'ятай, що твоя організованість ввечері може задати тон на цілий наступний день. Тож лови поради від Men 24.

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7 вечірніх ритуалів

Зовсім необов'язково виробляти геть усі. Але якщо тобі таки вдасться, то ми дуже і дуже пишаємося тобою. Повір, кожна з цих звичок принесе тобі лише користь.

1. Доглядай за своїм обличчям

Зранку часто немає достатньої кількості часу, щоб доглядати за собою. А робити це таки потрібно. Пам'ятай про те, що існує безліч чинників, які впливають на шкіру твого обличчя. Тож найкраще, що ти можеш зробити – щонайменше вмитися. Якщо ж ти ще й зволожуватимеш її, то це взагалі супер.



Приділи трохи часу догляду за своїм обличчям / Фото freepik

Навіть базового догляду достатньо, щоб мати свіжий і бадьорий вигляд. Спробуй, тобі сподобається!

2. Попрацюй над тілом

Ми нагадуємо тобі, що необов'язково виснажувати себе походами до спортзалу. Можна, наприклад, виконувати кілька вправ ввечері вдома. Або ж вибратися на вечірню пробіжку. З останнім будь обережним. Тебе має бути видно, тож потурбуйся про світловідбивальні елементи на одязі.

Який би ти не вибрав варіант активності, це позитивно вплине на тебе та самопочуття. Якщо ти достатньо пізно повертаєшся додому, то можеш просто вийти на кілька зупинок раніше. Піші прогулянки також мають позитивний ефект.

3. Прочитай кілька сторінок книжки

Ми часто скаржимося на дефіцит часу. Мовляв, його не вистачає на читання літератури. А ти спробуй прочитати по 3 сторінки на день. За рік набіжить на одну велику або кілька менших книжок. Це вже круто. А ми то впевнені, що кількома сторінками не обійдеться. І якщо тебе засмокче у вир читання, то результати будуть ще приголомшливішими.

Хай там як, нехай у тебе працює правило 3 сторінок перед сном. Спробуй уже сьогодні!

4. Розслабся та насолоджуйся

Пропонуємо також присвятити собі бодай пів години. Відклади телефон, позбувшись факторів стресу. Цей пункт можна об'єднати з читанням. Наприклад, у тій же ванній, якщо у тебе є можливість її прийняти. Або ж ти можеш просто трохи помедитувати. Це дозволить зняти напругу, очистити розум і міцно спати.



Не варто проводити вечір за гаджетами та роботою / Фото wavebreakmedia

5. Заплануй наступний день

Надзвичайно важливо зробити план на наступний день. Переглянь усі свої записи. Визнач, чи не забув ти часом про якусь зустріч. Крім того, рекомендуємо з вечора підготувати одяг, в якому ти завтра підеш на роботу. Ці прості кроки дозволять не починати свій новий день з метушні.

6. Наведи лад

Помий після себе посуд, розклади по місцях речі. Такі дрібниці дозволять тобі не втратити відчуття комфорту. Ба більше, порядок – можливість контролювати те, що відбувається навколо. А ми чудово розуміємо, наскільки важливо нині не втрачати відчуття контролю.

7. Пробач себе

Лягати спати з роєм негативних думок у голові – не найкраща ідея. Тож ми закликаємо тебе вибачити себе за те, що ти не зробив або зробив цього дня. Дозволь собі бути неідеальним. Це однозначно позитивно вплине на твоє життя. Вибач себе, засвой важливі уроки та рухайся далі.



Намагайся не йти спати, якщо ти весь в напрузі / Фото freepik

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Нехай ці прості звички стануть твоїми супутниками щовечора. Вони однозначно допоможуть тобі стати кращою версією себе вчорашнього. Тож гайда виробляти їх уже і зараз. Особливо з огляду на те, що завтра стартує новий робочий тиждень.