Ще один цікавий приклад того, як стійкий міф виник через припущення, висловлене справжнім вченим. Мовиться про радянсько-російського доктора Ксанфомаліті.

Чоловік припустив, що на фото, отриманих із Венери, видно живі організми. І це припущення вдерлося у незміцнілі уми любителів пошукати інопланетне.

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На Венері є життя

У період 1970-х – 1980-х років Радянський Союз відправляв кілька не надто публічних космічних місій для вивчення Венери. 10 зондів "Венера" ​​змогли привенеритися на поверхню і навіть передати на Землю якісь дані.

Усього впродовж кількох хвилин – але зображення надходили, а потім екстремальна атмосфера Венери сплюндрувала ці зонди вщент.

І все б нічого, але у 2012 році в "РИА Новости" розповіли про доктора Леоніда Ксанфомаліті, який працював у радянській програмі "Венера". Цей вчений припустив, що на фото, отриманих із зондів, зображені живі об'єкти на поверхні планети.

Вона значно щільніша та гарячіша (у середньому 467 градусів на поверхні) за земну, а ще й сповнена хмар із сірчаної кислоти, які рухаються зі швидкістю до 100 метрів на секунду.



Дехто в цих артефактах вгледів докази існування життя на Венері / Фото "Астрономический вестник"

До слова, у 2013 році Володимир Путін "з'їв" "РИА Новости", які тоді ще намагалися бути більш-менш об'єктивними у висвітленні подій. Відтоді цей бренд існує тільки як одна з титулок "России сегодня" – головного пропагандистського рупора Кремля.

Але далі про Венеру

Насправді, звісно, робити якісь висновки про життя на Венері з фото – це, м'яко кажучи, не науковий підхід.

Доктор Ксанфомаліті дозволив своєму розуму побачити закономірності у даних з низькою роздільною здатністю, які просто не є реальними,

– слушно зауважив Джонатан Хілл із NASA.

А що ж там на фото?

Кришки об’єктивів камер, які автоматично випадали зі зонда після висадки, що було передбачено конструкцією.

Розмиття, викликані впливом атмосфери Венери, і тому подібні артефакти.

А проте, хто ж слухатиме ці аргументи – куди цікавіше звучить "на Венері є життя".

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Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.