Еще один интересный пример того, как устойчивый миф возник из-за предположения, высказанного настоящим ученым. Речь о советско-российском докторе Ксанфомалити.

Мужчина предположил, что на фото, полученных с Венеры, видно живые организмы. И эти предположения ворвались в неокрепшие умы любителей поискать инопланетное.

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На Венере есть жизнь

В период 1970-х – 1980-х годов Советский Союз отправлял несколько не слишком публичных космических миссий для изучения Венеры. 10 зондов "Венера" смогли привенеритися на поверхность и даже передать на Землю какие-то данные.

Всего в течение нескольких минут – но изображение поступали, а затем экстремальная атмосфера Венеры уничтожила эти зонды основания.

И все бы ничего, но в 2012 году в "РИА Новости" рассказали о докторе Леониде Ксанфомалити, который работал в советской программе "Венера". Этот ученый предположил, что на фото, полученных с зондов, изображены живые объекты на поверхности планеты.

Она значительно плотнее и горячее (в среднем 467 градусов на поверхности) земной, а еще и полна облаков из серной кислоты, которые движутся со скоростью до 100 метров в секунду.



Кое-кто в этих артефактах увидел доказательства существования жизни на Венере / Фото "Астрономический вестник"

К слову, в 2013 году Владимир Путин "съел" "РИА Новости", которые тогда еще пытались быть более или менее объективными в освещении событий. С тех пор этот бренд существует лишь как одна из титулок "России сегодня" – главного пропагандистского рупора Кремля.

Но продолжим о Венере

На самом деле, конечно, делать какие-то выводы о жизни на Венере с фото – это, мягко говоря, не научный подход.

Доктор Ксанфомалити позволил своему уму увидеть закономерности в данных с низким разрешением, которые просто не реальны,

– справедливо заметил Джонатан Хилл из NASA.

А что же там на фото?

Крышки объективов камер, которые автоматически выпадали из зонда после высадки, что было предусмотрено конструкцией.

Размытия, вызванные воздействием атмосферы Венеры, и тому подобные артефакты.

Но... Кто же будет слушать эти аргументы – куда интереснее звучит "на Венере есть жизнь".

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Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.