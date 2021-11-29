Від кави, вина та трави: як вивести плями з білої сорочки

Зізнайся, біла сорочка – справжній магніт для кетчупу, вина та й узагалі будь-яких плям. Щойно ти її випрасуєш та одягнеш, повинне щось статися, щоб вона миттєво забруднилася. На щастя, з більшістю плям можна впоратися, не зіпсувавши зовнішній вигляд одягу.

До твоєї уваги кілька порад, які допоможуть врятувати білу сорочку від плям. Візьми їх на озброєння, щоб заощадити не лише на хімчистці, а й на незапланованому шопінгу.

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Як вивести плями з білої сорочки

Плями від кави, чаю та соку

Уявимо собі ситуацію, що ти поспішаєш на роботу. Тож снідаєш не у піжамі, а в костюмі. Заощаджуємо час, так би мовити. Але тут потрібно бути максимально обережним. Є шанси не лише обпектися кавою, а й поставити кілька плям на свою білосніжну сорочку. Як з ними впоратися?

Змішай одну столову ложку білого оцту з однією чайною ложкою кастильського мила у мисці та помісти забруднену сорочку у розчин на 30 хвилин.

Посип пляму харчовою содою та трохи потри.

Промий холодною водою та повторити процедуру за необхідності.



Цей спосіб допоможе вивести плями від кави / Фото Andreas Behr

Плями від червоного чи рожевого вина

Протри пляму від червоного вина вологою білою бавовняною тканиною, щоб увібрати надлишки вина.

Змішай ¼ склянки перекису водню, 2 столові ложки кастильського мила та ефірну олію лимона. Злегка протри пляму.

Ти можеш присипати пляму харчовою содою або перекисом водню і відтерти її.

Зачекайте 15 хвилин, потім змий холодною водою.

Якщо пляма дуже сильна, замочи на ніч у 1 чайній ложці прального порошку, змішаної зі склянкою харчової соди та перекису водню.



Не викидай сорочку, якщо посадив на неї пляму від вина / Фото Kym Ellis

Плями від трави або інший бруд

Розпороши розчин (¼ склянки перекису водню, 2 столові ложки кастильського мила, ефірна олія лимона) на забруднене місце та залиш на 5 – 15 хвилин.

Ти можеш залишити сорочку на ніч у теплій воді з чайною ложкою прального порошку, змішаною зі склянкою харчової соди, перекису водню або оцту.

Зранку відправ сорочку у пральну машину, щоб позбутися бруду.



Плями від трави потребують попереднього замочування перед пранням / Фото PlanetCare

Плями крові, кетчупу та фруктів

Якнайшвидше налий холодну воду та промокни зі зворотного боку плями.

Продовжуй робити так протягом хвилини чи двох, обережно протираючи тканину під водою.

При необхідності розпили розчин на пляму і полий її перекисом водню.

Зачекай 15 хвилин і змий холодною водою.

Повтори процедуру, якщо пляма не зникне, або оброби пляму універсальним розчином для чищення. Обережно струси щіткою та змий холодною водою.



Не поспішай нести сорочку до хімчистки / Фото Mubariz Mehdizadeh

Старі плями від поту або дезодоранту

Змішай 1/2 склянки перекису водню з двома столовими ложками харчової соди, 1 чайною ложкою кастильського мила та чвертю склянки води.

Нанеси суміш на пляму та розітри; потім залиш на дві години перед тим, як випрати сорочку в режимі холодного прання.

Якщо пляму все ще видно, повтори процес ще раз.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб позбутися плям на своїй улюбленій білій сорочці. Головне – не зволікати. Як свідчить практика, більшість плям дуже легко прибрати, якщо зробити це максимально оперативно.