До твоєї уваги кілька порад, які допоможуть врятувати білу сорочку від плям. Візьми їх на озброєння, щоб заощадити не лише на хімчистці, а й на незапланованому шопінгу.
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Як вивести плями з білої сорочки
Плями від кави, чаю та соку
Уявимо собі ситуацію, що ти поспішаєш на роботу. Тож снідаєш не у піжамі, а в костюмі. Заощаджуємо час, так би мовити. Але тут потрібно бути максимально обережним. Є шанси не лише обпектися кавою, а й поставити кілька плям на свою білосніжну сорочку. Як з ними впоратися?
- Змішай одну столову ложку білого оцту з однією чайною ложкою кастильського мила у мисці та помісти забруднену сорочку у розчин на 30 хвилин.
- Посип пляму харчовою содою та трохи потри.
- Промий холодною водою та повторити процедуру за необхідності.
Цей спосіб допоможе вивести плями від кави / Фото Andreas Behr
Плями від червоного чи рожевого вина
- Протри пляму від червоного вина вологою білою бавовняною тканиною, щоб увібрати надлишки вина.
- Змішай ¼ склянки перекису водню, 2 столові ложки кастильського мила та ефірну олію лимона. Злегка протри пляму.
- Ти можеш присипати пляму харчовою содою або перекисом водню і відтерти її.
- Зачекайте 15 хвилин, потім змий холодною водою.
- Якщо пляма дуже сильна, замочи на ніч у 1 чайній ложці прального порошку, змішаної зі склянкою харчової соди та перекису водню.
Не викидай сорочку, якщо посадив на неї пляму від вина / Фото Kym Ellis
Плями від трави або інший бруд
- Розпороши розчин (¼ склянки перекису водню, 2 столові ложки кастильського мила, ефірна олія лимона) на забруднене місце та залиш на 5 – 15 хвилин.
- Ти можеш залишити сорочку на ніч у теплій воді з чайною ложкою прального порошку, змішаною зі склянкою харчової соди, перекису водню або оцту.
- Зранку відправ сорочку у пральну машину, щоб позбутися бруду.
Плями від трави потребують попереднього замочування перед пранням / Фото PlanetCare
Плями крові, кетчупу та фруктів
- Якнайшвидше налий холодну воду та промокни зі зворотного боку плями.
- Продовжуй робити так протягом хвилини чи двох, обережно протираючи тканину під водою.
- При необхідності розпили розчин на пляму і полий її перекисом водню.
- Зачекай 15 хвилин і змий холодною водою.
- Повтори процедуру, якщо пляма не зникне, або оброби пляму універсальним розчином для чищення. Обережно струси щіткою та змий холодною водою.
Не поспішай нести сорочку до хімчистки / Фото Mubariz Mehdizadeh
Старі плями від поту або дезодоранту
- Змішай 1/2 склянки перекису водню з двома столовими ложками харчової соди, 1 чайною ложкою кастильського мила та чвертю склянки води.
- Нанеси суміш на пляму та розітри; потім залиш на дві години перед тим, як випрати сорочку в режимі холодного прання.
- Якщо пляму все ще видно, повтори процес ще раз.
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Візьми на озброєння ці поради, щоб позбутися плям на своїй улюбленій білій сорочці. Головне – не зволікати. Як свідчить практика, більшість плям дуже легко прибрати, якщо зробити це максимально оперативно.