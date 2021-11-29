К твоему вниманию несколько советов, которые помогут спасти белую рубашку от пятен. Возьми их на вооружение, чтобы сэкономить не только на химчистке, но и на незапланированном шопинге.

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Как вывести пятна из белой рубашки

Пятна от кофе, чая и сока

Представим себе ситуацию, что ты спешишь на работу. Так что завтракаешь не в пижаме, а в костюме. Экономим время, так сказать. Но здесь нужно быть максимально осторожным. Есть шансы не только обжечься кофе, но и поставить несколько пятен на свою белую рубашку. Как с ними справиться?

Смешай одну столовую ложку белого уксуса с одной чайной ложкой кастильского мыла в миске и помести загрязненную рубашку в раствор на 30 минут.

Посыпь пятно пищевой содой и немного потри.

Промой холодной водой и повтори процедуру при необходимости.



Этот способ поможет вывести пятна от кофе / Фото Andreas Behr

Пятна от красного или розового вина

Протри пятно от красного вина влажной белой хлопчатобумажной тканью, чтобы впитать остатки вина.

Смешай ¼ стакана перекиси водорода, 2 столовых ложки кастильского мыла и эфирное масло лимона. Слегка протри пятно.

Ты можешь присыпать пятно пищевой содой или перекисью водорода и оттереть ее.

Подожди 15 минут, затем смой холодной водой.

Если пятно очень сильное, замочи на ночь в 1 чайной ложке стирального порошка, смешанной со стаканом пищевой соды и перекиси водорода.



Не выбрасывай рубашку, если посадил на нее пятно от вина / Фото Kym Ellis

Пятна от травы или другая грязь

Распыли раствор (¼ стакана перекиси водорода, 2 столовые ложки кастильского мыла, эфирное масло лимона) на загрязненное место и оставь на 5 – 15 минут.

Ты можешь оставить рубашку на ночь в теплой воде с чайной ложкой стирального порошка, смешанной со стаканом пищевой соды, перекиси водорода или уксуса.

Утром отправь рубашку в стиральную машину, чтобы избавиться от грязи.



Пятна от травы нуждаются в предварительном замачивании перед стиркой / Фото PlanetCare

Пятна крови, кетчупа и фруктов

Быстрее налей холодную воду и промокни с обратной стороны пятна.

Продолжай делать это в течение минуты или двух, осторожно протирая ткань под водой.

При необходимости распили раствор на пятно и полей его перекисью водорода.

Подожди 15 минут и смой холодной водой.

Повторите процедуру, если пятно не исчезнет, ​​или обработай пятно универсальным чистящим раствором. Осторожно вытряси щеткой и смой холодной водой.



Не спеши нести рубашку в химчистку / Фото Mubariz Mehdizadeh

Старые пятна от пота или дезодоранта

Смешай 1/2 стакана перекиси водорода с двумя столовыми ложками пищевой соды, 1 чайной ложкой кастильского мыла и четвертью стакана воды.

Нанеси смесь на пятно и разотри; затем оставь на два часа перед тем, как постирать рубашку в режиме холодной стирки.

Если пятно все еще видно, повтори процесс еще раз.

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