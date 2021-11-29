К твоему вниманию несколько советов, которые помогут спасти белую рубашку от пятен. Возьми их на вооружение, чтобы сэкономить не только на химчистке, но и на незапланированном шопинге.
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Как вывести пятна из белой рубашки
Пятна от кофе, чая и сока
Представим себе ситуацию, что ты спешишь на работу. Так что завтракаешь не в пижаме, а в костюме. Экономим время, так сказать. Но здесь нужно быть максимально осторожным. Есть шансы не только обжечься кофе, но и поставить несколько пятен на свою белую рубашку. Как с ними справиться?
- Смешай одну столовую ложку белого уксуса с одной чайной ложкой кастильского мыла в миске и помести загрязненную рубашку в раствор на 30 минут.
- Посыпь пятно пищевой содой и немного потри.
- Промой холодной водой и повтори процедуру при необходимости.
Этот способ поможет вывести пятна от кофе / Фото Andreas Behr
Пятна от красного или розового вина
- Протри пятно от красного вина влажной белой хлопчатобумажной тканью, чтобы впитать остатки вина.
- Смешай ¼ стакана перекиси водорода, 2 столовых ложки кастильского мыла и эфирное масло лимона. Слегка протри пятно.
- Ты можешь присыпать пятно пищевой содой или перекисью водорода и оттереть ее.
- Подожди 15 минут, затем смой холодной водой.
- Если пятно очень сильное, замочи на ночь в 1 чайной ложке стирального порошка, смешанной со стаканом пищевой соды и перекиси водорода.
Не выбрасывай рубашку, если посадил на нее пятно от вина / Фото Kym Ellis
Пятна от травы или другая грязь
- Распыли раствор (¼ стакана перекиси водорода, 2 столовые ложки кастильского мыла, эфирное масло лимона) на загрязненное место и оставь на 5 – 15 минут.
- Ты можешь оставить рубашку на ночь в теплой воде с чайной ложкой стирального порошка, смешанной со стаканом пищевой соды, перекиси водорода или уксуса.
- Утром отправь рубашку в стиральную машину, чтобы избавиться от грязи.
Пятна от травы нуждаются в предварительном замачивании перед стиркой / Фото PlanetCare
Пятна крови, кетчупа и фруктов
- Быстрее налей холодную воду и промокни с обратной стороны пятна.
- Продолжай делать это в течение минуты или двух, осторожно протирая ткань под водой.
- При необходимости распили раствор на пятно и полей его перекисью водорода.
- Подожди 15 минут и смой холодной водой.
- Повторите процедуру, если пятно не исчезнет, или обработай пятно универсальным чистящим раствором. Осторожно вытряси щеткой и смой холодной водой.
Не спеши нести рубашку в химчистку / Фото Mubariz Mehdizadeh
Старые пятна от пота или дезодоранта
- Смешай 1/2 стакана перекиси водорода с двумя столовыми ложками пищевой соды, 1 чайной ложкой кастильского мыла и четвертью стакана воды.
- Нанеси смесь на пятно и разотри; затем оставь на два часа перед тем, как постирать рубашку в режиме холодной стирки.
- Если пятно все еще видно, повтори процесс еще раз.
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Возьми на вооружение эти советы, чтобы избавиться от пятен на своей любимой белой рубашке. Главное – не медлить. Как показывает практика, большинство пятен очень легко убрать, если это сделать максимально оперативно.