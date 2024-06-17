Вместо этого употребляют несколько более научное понятие – "детрит". Проще говоря, это обломки и остатки органического и другого... Мусора. От золотой оливковой ветви до соколиного пера.

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Сколько мусора оставили люди на Луне

Тонны остатков роботизированного оборудования, молоток, наборы для сбора остатков мочи, золотая оливковая ветвь, флаги, орбитальные аппараты, зонды, перо сокола и многое другое.

Все это можно найти не только на Земле, но и, не поверишь, на Луне. Да, люди наделали много шума на нашем естественном спутнике, с тех пор, как начали к нему добираться.

на нашем естественном спутнике, с тех пор, как начали к нему добираться. Скажем, оливковую ветвь, молоток и перо оставили в 1971 – эти и другие предметы были составляющими эксперимента, призванного показать, что объекты разной массы на Луну падают с одинаковой скоростью.

Но сколько всего мусора люди оставили на Луне? На этот вопрос ответить на самом деле трудно. По скромным оценкам, речь идет о более 180 тоннах!



Молот и перо сокола все еще на Луне / Фото NASA

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Из чего еще состоит лунный детрит Немало? Так 5 лунных рейнджеров чего стоят. Что еще сформировало лунный детрит (этим словом ученые часто маскируют некрасивое понятие "мусор", хотя оно означает, по сути, то же самое – остатки и обломки)?

Значительную часть мусора на Луне оставили астронавты NASA (что и неудивительно, ведь именно они высаживались на поверхности спутника) между 1969 и 1972 годами в рамках программы "Аполлон".

Другой мусор поступил от миссий без экипажа различных космических агентств США, России, Японии, Индии и Европы.

Но не все так плохо – сейчас человечество уже не относится к Луне так поверхностно и не мусорит бездумно. А однако старый мусор не вывозило и вывозить, похоже, не собирается.