Вот пример: женщины якобы ценят остроумных мужчин, но – привлекательные мужчины могут казаться им остроумнее. Больше об интересностях из области смеха – читай на Men 24.

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Смех и...

Привлекательность

Люди с хорошим чувством юмора чаще становятся душой компании, чем люди хмурые – это факт. Но вот странность – ученые из Лондонского университета говорят, что девушки считают привлекательных мужчин остроумнее.

Одиночество

Смех и коммуникация неразрывно связаны. Пребывание в веселой компании буквально заставляет человека смеяться даже с шуток, которые они в одиночестве проигнорировали бы. Оказывается, мы смеемся в компании в 30 раз чаще, чем наедине.



Кто более привлекателен – шутник или мизантроп? / Фото unsplash

Брак

Чувство юмора очень важно в семейных отношениях. Пары, способные смеяться над недостатками друг друга, имеют очень хорошие шансы прожить вместе долгую и счастливую жизнь.

Эволюция

Эволюционные психологи утверждают, что чувство юмора возникло в процессе полового отбора. Мол, чувство юмора шагает рядом с высоким уровнем интеллекта и творческих способностей.



Смейтесь друг над другом – это только укрепит ваши отношения / Фото unsplash

Кровообращение

Ученые из Мэриленда показывали людям комедии – и следили, как при просмотре меняется их кровообращение. И вот что выяснили: смех вызывает расширение внутренней оболочки сосудов, а это способствует улучшению движения крови.

Генетика

Хорошее чувство юмора часто является результатом хороших генов. Так говорят ученые из Канады и Великобритании, которые изучили гены нескольких тысяч близнецов. Что интересно, склонность к черному юмору ученые считают следствием влияния социума и воспитания.



От привлекательности к одиночеству – один шаг / Фото unsplash

Иммунитет

Американский невролог Уильям Фрай рассказывал студентам анекдоты, а потом сравнивал анализы их крови. И обнаружил, что от смеха в крови людей становится больше антител. То есть, смех укрепляет иммунитет.

Беременность

Израильские специалисты доказали, что смех увеличивает шансы на зачатие ребенка в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Эксперимент был таков: после ЭКО половина пациенток 15 минут смотрели выступление клоуна, и 36,4% из них забеременели. Д ругая половина клоуна не смотрели, и среди них забеременели только 20,2%. Ученые сделали вывод, что причина здесь в расслаблении – мол, смех снижает уровень стресса.



Смех укрепляет иммунитет / Фото unsplash

Калории

Когда мы смеемся, работают мышцы лица, диафрагмы, брюшного пресса – всего около 80 различных групп мышц. Ученые из университета Вандербильта обнаружили, что таким образом смех сжигает калории – и способствует похудению.

Шутки

Рассказчик шутки смеется на 46% чаще слушателя. Женщины смеются чаще мужчин на 127%. Мужчина в компании женщин смеется на 7% реже, чем женщины вокруг него. Свидетельствует ли это о чем-то? Вряд ли. Просто информация к размышлению.

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Гелотофобия

Не для всех смех – это веселье. Гелотофобия – это патологическая боязнь смеха или высмеивания. Причем ученые этот термин не применяют, но существование самого явления признают.

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