Від Стовпів Творіння до Ока Бога: галактики й туманності у блискучих фото Коннора Матерна
Джерело:24 канал
Астрофотограф, астроном і геолог Коннор Матерн робить насправді чудові фотографії космосу. І, що важливо, показує їх у соцмережах.
Спочатку Матерн не мав навіть достатньо грошей на серйозну фототехніку, і знімки робив на смартфон. Але що може стати на заваді мрії? Коли Матерн розжився на серйозну техніку, його кар'єра астрофотографа стрімко злетіла.
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Коннор Матерн і його масштабні зображення унікальних космічних об'єктів
Коннор Метерн – планетарний учений з Університету Луїзіани у Сполучених Штатах Америки, який спеціалізується на фотографуванні таких явищ як "Кінська Голова" та "Туманність Полум'я".
У 2018 та 2019 Матерн фігурував у шортлисті найкращих астрономічних фотографів. Його роботи мають яскраву якість, унікальне кадрування та композицію, драматизм, велич, і дарують глядачам відчуття масштабу.
Стовпи Творіння / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Туманність Тарантул / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Галактика Сомбреро / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Галактика Мессьє 106 / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Око Бога у Туманності Равлик / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Туманність Серце / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Туманність Інтегрованого Потоку / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Галактика Андромеда / Фото з інстаграму Коннора Матерна
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Галактика Антени / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Туманність Краб / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Галактики Очі / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Туманність Лебідь / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Туманність Виючого Вовка / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Туманність Дельфін / Фото з інстаграму Коннора Матерна
Галактика Кентавра / Фото з інстаграму Коннора Матерна
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