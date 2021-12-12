Від Стовпів Творіння до Ока Бога: галактики й туманності у блискучих фото Коннора Матерна

Астрофотограф, астроном і геолог Коннор Матерн робить насправді чудові фотографії космосу. І, що важливо, показує їх у соцмережах.

Спочатку Матерн не мав навіть достатньо грошей на серйозну фототехніку, і знімки робив на смартфон. Але що може стати на заваді мрії? Коли Матерн розжився на серйозну техніку, його кар'єра астрофотографа стрімко злетіла.

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Коннор Матерн і його масштабні зображення унікальних космічних об'єктів

Коннор Метерн – планетарний учений з Університету Луїзіани у Сполучених Штатах Америки, який спеціалізується на фотографуванні таких явищ як "Кінська Голова" та "Туманність Полум'я".

У 2018 та 2019 Матерн фігурував у шортлисті найкращих астрономічних фотографів. Його роботи мають яскраву якість, унікальне кадрування та композицію, драматизм, велич, і дарують глядачам відчуття масштабу.



Стовпи Творіння / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Тарантул / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактика Сомбреро / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактика Мессьє 106 / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Око Бога у Туманності Равлик / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Серце / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Інтегрованого Потоку / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактика Андромеда / Фото з інстаграму Коннора Матерна

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Галактика Антени / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Краб / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактики Очі / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Лебідь / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Виючого Вовка / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Дельфін / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактика Кентавра / Фото з інстаграму Коннора Матерна



А це так, для настрою – ми ж у передчутті Різдва / Фото з інстаграму Коннора Матерна

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.