Спочатку Матерн не мав навіть достатньо грошей на серйозну фототехніку, і знімки робив на смартфон. Але що може стати на заваді мрії? Коли Матерн розжився на серйозну техніку, його кар'єра астрофотографа стрімко злетіла.

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Коннор Матерн і його масштабні зображення унікальних космічних об'єктів

Коннор Метерн – планетарний учений з Університету Луїзіани у Сполучених Штатах Америки, який спеціалізується на фотографуванні таких явищ як "Кінська Голова" та "Туманність Полум'я".

У 2018 та 2019 Матерн фігурував у шортлисті найкращих астрономічних фотографів. Його роботи мають яскраву якість, унікальне кадрування та композицію, драматизм, велич, і дарують глядачам відчуття масштабу.



Стовпи Творіння / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Тарантул / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактика Сомбреро / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактика Мессьє 106 / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Око Бога у Туманності Равлик / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Серце / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Інтегрованого Потоку / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактика Андромеда / Фото з інстаграму Коннора Матерна

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Галактика Антени / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Краб / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактики Очі / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Лебідь / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Виючого Вовка / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Туманність Дельфін / Фото з інстаграму Коннора Матерна



Галактика Кентавра / Фото з інстаграму Коннора Матерна



А це так, для настрою – ми ж у передчутті Різдва / Фото з інстаграму Коннора Матерна