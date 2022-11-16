Цього разу пройдемося по тих знаках, які здатні за лічені хвилини розгадати твої секрети. Таких, якщо ти не хочеш ділитися потаємним, не варто тримати надто близько до себе.

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Овен

Вони досить сміливі та можуть стати дуже агресивними. А ще представники цього знаку Зодіаку використовують свою рису у досить негативному ключі. Вони здатні надсилати фішингові електронні листи. Тож не дивно, що для них немає нічого складного у зломі баз даних, у яких міститься велика кількість інформації. Зауважимо, що просто так вони це робити не будуть. Передовсім Овнами керують гроші.

Лев

Вони відповідальні за великомасштабні атаки. Відомо, що Леви великі у своїй тактиці, адже люблять славу та популярність. У разі злому вони люблять використовувати кодове ім'я, щоб їх не спіймали. Вони також охочі до знання чужих секретів. І пов'язано це лише з тим, що їм страшенно цікаво, а що ж відбувається у людей навколо.



Леви прагнуть слави, тож їх не цікавлять дрібні секрети / Фото jcomp

Терези

А от вони люблять маніпулювати людьми. І саме з цієї мети схильні до зламування чужих секретів. Терези завжди готові пліткувати, але вони не ті, хто щось розповідає про себе. Натомість ці знаки уважно слухають. Потім же можуть отримати доступ до ноутбука або телефона, щоб дізнатися більше про тих, з ким нещодавно пили каву.

Скорпіон

Ці знаки Зодіаку схиблені на контролі. Тож отримують інформацію про інших вони лише задля власного задоволення. Скорпіони хочуть завжди мати перевагу. Вони, ймовірно, шантажуватимуть. І робитимуть з цього певне шоу. Не в останню чергу для того, щоб потім активно перемивати іншим кісточки.



Скорпіони обожнюють перемивати іншим кісточки / Фото Drazen Zigic

Риби

Вони люблять змішувати свою фантазію та творчість. Риби відомі як одні з найкращих хакерів, адже знають, як правильно маніпулювати своїми жертвами. Вони заманюють свою жертву її улюбленою річчю, а потім отримують доступ до усіх її секретів.

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Особливо уважними потрібно бути Тельцям, Близнюкам, Ракам, Дівам, Стрільцям, Козерогам і Водоліям. Представниками цих знаків Зодіаку надзвичайно легко маніпулювати. Тож вони запросто потрапляють у пастки, після чого страждають.