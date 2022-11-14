Як зазначає Men 24, ці поради допоможуть повернути інтим у вашу спальню. Якщо ж у вас з сексом у парі все гаразд, то просто потурбуйтеся про те, щоб він з часом не перетворювався на рутинне завдання, яке потрібно виконувати.

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1. Даруй задоволення

Твою партнерку однозначно надихатимеш ти, коли даруватимеш їй задоволення у ліжку. Не варто очікувати, коли вона почне першою. Твоя задача – наближати її до відчуття блаженства. Повір, вона не омине твої старання увагою.

Пам'ятай, що під час сексу слід дотримуватися правила win-win: кожен із вас має бути задоволений процесом.



Даруй їй задоволення, щоб отримувати його / Фото jcomp

2. Скажи "Ні" сексу без прелюдії

Секс без прелюдії можливий, якщо у вас просто звільнилися 5 – 10 хвилин перед роботою. Але на постійній основі уникати цієї важливої складової не варто. Слід затямити, що прелюдія важлива бодай тому, що вона дозволяє набрати необхідних обертів у плані збудження. Ти ж не забув, що деяким панянкам потрібно дещо більше часу? Якщо ж уникнути прелюдії, то високі шанси відсутності оргазму. І хоч він не найважливіший у сексі, було б дивно своїми ж руками позбавляти можливості його досягнення.

3. Позбудьтеся рутини

Рутина – те, що руйнує стосунки. Особливо негативно вона впливає на інтимну сферу. Тож варто експериментувати з позиціями, локаціями, додавати секс-іграшки. Та й узагалі робити все можливе для того, щоб секс був яскравішим, цікавим і ні в якому разі не одноманітним.

4. Діліться сексуальними фантазіями

Слід затямити, що в кожного з нас є свої сексуальні фантазії. А ще не варто забувати, що наші партнери – не екстрасенси. Тож, якщо ти або твоя кохана хочете щось спробувати у сексі, – скажіть про це. Пізнавайте один одного, втілюйте у життя потаємні фантазії. І нехай це заняття приносить вам ще більше насолоди.

5. Не забувайте про оральний секс

Якось так повелося, що чоловіки значно рідше тішать своїх партнерок оральним сексом. І дуже дарма. Це – відмінна складова прелюдії. А ще це можливість краще ознайомитися з фізіологією своєї дівчини. Нехай вона отримує задоволення від кожного твого дотику та руху. Не підкачай!



Оральний секс – важлива складова хорошого інтиму / Фото cookie_studio

6. Зроби секс регулярним

Якщо ви разом довго, то ти сам чудово розумієш, що секс заглядає до вашої спальні не надто часто. З цим можна впоратися. Для цього слід зробити його регулярним. Домовтеся, що бодай раз на тиждень приділятимете цьому приємному заняттю свій час. Якщо не втрачатимете обертів, то не виключено, що займатиметеся ним частіше.

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Секс – не основа щасливих і тривалих стосунків. Але ніхто не заперечуватиме той факт, що він – невіддільна їх складова. Тож гайда використовувати вищеперелічені поради, щоб цей приємний процес супроводжував вашу пару. Кохайтеся, бо ви того варті!

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