Це щоденно підтверджують незламні українці. Вони демонструють, що готові жити у незвичних для себе умовах, лиш би була можливість робити це без Росії та її "порятунку". Цього разу ми розповімо про барберів, які продовжують працювати у майже суцільній темряві.

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Світла нема, але не бажання стригтися

Здавалося б, світла ніде нема. Тож думки про необхідність постригтися повинні навідувати нас ледь не в останню чергу. Але ж ні, українці продовжують жити життя. Вони, попри тимчасові – підкреслюємо – незручності не відмовляються від того, що робили у часи, коли ніхто не переживав через те, що світло можуть вимкнути у будь-який момент.

Ба більше, ми навчилися миритися з обставинами та не здаватися. Саме так і вчинили майстри одного з барбершопів. Експертка з дезінформації та безпеки в Україні Марія Авдєєва виклала в мережу потужний ролик. На ньому можна побачити чергову демонстрацію незламності наших земляків.

Замість зневірених і безпорадних, українці стають ще більш креативними. У цій перукарні клієнтам роблять зачіску за допомогою ліхтариків від iPhone,

– наголосила вона.

Українські барбери можуть стригти навіть у суцільній темряві: дивися відео

Instead of being desperate and helpless, Ukrainians become even more creative. In this barber shop customers get their hair done by the flashlights from iPhones. pic.twitter.com/efJscvZYCY — Maria Avdeeva (@maria_avdv) November 24, 2022

Це відео вкотре підтверджує, що українці – винахідливі. До слова, раніше ми розповідали про мешканку Одеси, котра під час блекауту не припиняла робити манікюр своїй клієнтці. Жінка вирішила облаштувати імпровізований кабінет на підземному паркінгу. І це теж вразило користувачів мережі.

До слова, напередодні ще одного винахідливого барбера зняли у Львові. Він не розгубився, коли у салоні не було світла. Майстер вирішив винести крісло на вулицю, щоб було видно та можна було постригти клієнта.

Барбер постриг клієнта просто неба, бо не було світла: дивіться відео

? Скільки б росія не намагалася нас зламати, у неї нічого не вийде. Попри відсутність світла у Львові барбер знайшов спосіб постригти свого клієнта



Краще без вас чи без світла?

Краще без вас!!



Львівич pic.twitter.com/oq1M7KGebA — Lidiya1407 (@lidiya1407) November 22, 2022

Нагадаємо, що українська енергомережа й інша критично важлива інфраструктура надзвичайно постраждали від російських атак. Ворог робить усе можливе для того, щоб ми залишалися без світла, води та опалення. Себто прагне прирівняти нас до себе. Адже ми то прекрасно знаємо, що Росія – та сама дрімуча, немита країна-терористка, з якою у нас немає абсолютно нічого спільного.

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Зазначимо, що за оцінками офіційних осіб, близько 50% енергетичних об'єктів зазнали пошкоджень внаслідок ракетних ударів з боку Росії. За словами міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни, окупанти "використовують" зиму як зброю, щоб занурити мирне населення України у скруту.