Халат – річ, яка допоможе тобі зігрітися цієї зими у власній оселі. Він допоможе створити ту необхідну багатошаровість, за допомогою якої твоє тіло не втрачатиме таке необхідне тепло. Гайда разом із нами розбиратися, на що ж звертати увагу під час вибору цього елементу гардероба.

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Як обрати чоловічий халат

Передовсім слід розуміти, що халат, виготовлений з високоякісних матеріалів, може служити роками. Тому це хороша інвестиція. А ми поділимося порадами, як її правильно зробити.

1. Навіщо потрібен халат

Якщо вже брати зовсім класичний формат його використання, то це вбрання, яке ти накидаєш на себе після купання. Така собі проміжкова ланка між виходом з душу й одяганням. А ще він може бути відмінним доповненням твого домашнього гардероба. У цьому випадку гарантуємо тобі затишок і тепло. Те, чого може бракувати холодними вечорами.

2. Який тип тканин обрати

Халати виготовляються з різних тканин різної фактури та щільності. Звичайними матеріалами для халатів є атлас, махрова тканина, єгипетська бавовна, турецька бавовна, фліс, мікроплюш, бавовняна вафельна тканина та шовк.



Популярними є халати з бавовняної вафельної тканини / Фото Drazen Zidig

Тип тканини, яку ти обереш, залежить від уподобань текстури, рівня поглинання та пори року. Наприклад, халат з флісу та мікроплюшу чудово підійде для прохолодної погоди. Натомість атласні та вафельні – хороші варіанти для теплої пори року.

3. Як ти використовуватимеш халат

Обраний тобою матеріал впливає на те, як ти збираєшся використовувати халат. Якщо ти хочеш ним втиратися після душу, то ідеально підійдуть махрова тканина, єгипетська або турецька бавовна. Якщо ж ти шукаєш щось, що зігріватиме тебе – обирай мікроплюш і фланель. Для відпочинку можна обирати варіанти з шовку, атласу та трикотажу.

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4. Яка різниця між турецькою та єгипетською бавовною

Турецька та єгипетська бавовна – популярні матеріали для халатів. Особливо, коли мовиться про варіанти для спа. Різниця між ними полягає у поглинанні. Волокна єгипетської довгі, тож вони краще вбирають воду. Турецька бавовна з цим справляється скромніше. Натомість вона з часом стає м'якшою та пухнастішою. А це означає, що такий халат даруватиме приємні відчуття довше.

5. Якої довжини халат обрати

Чоловічі халати зазвичай опускаються до середини ікри або щиколотки. А от коротші ми б не рекомендували обирати. Таким і не витрешся нормально, і не зігрієшся. Тоді нахіба його взагалі брати?



Халат подарує тобі відчуття затишку в оселі / Фото teksomolika

Рекомендуємо не затягувати з вибором халата. Цей елемент однозначно має бути у твоєму домашньому гардеробі. Це дозволить тобі не мерзнути та зберігати відчуття затишку упродовж цієї та наступних зим.