Кожне десятиліття нашого життя приносить різні зміни – змінюється все, від нашого розуму й тіла до наших обставин. І щоб краще впоратися з цими змінами, нам потрібно перезавантажити те, як ми живемо, які звички ми маємо та від яких позбавляємося.

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Коли тобі виповнилося 30, настав час реорганізувати свої звички – відмовся від тих, які більше не служать жодній меті, і введи ті, що викликають радість.

1. Фінансове планування

Якщо ти не робив цього у свої 20 років, твої 30 років є останнім моментом, коли ти можеш почати планувати свої фінанси. Це десятиліття, коли твоя кар'єра різко розвивається, і ти починаєш заробляти більше грошей, ніж зазвичай. Це також десятиліття, коли твої витрати зростають. Ось чому важливо зробити це десятиліття, коли ти оцінюєш свої фінанси та інвестуєш у своє майбутнє.

2. Вправи

Наше тіло зазнає величезного гормонального удару, коли нам наближається 30 років – наш метаболізм падає, а також щільність кісток і м'язова маса. Якщо ти не сформуєш правильних звичок зараз, це негативно позначиться на твоєму організмі в майбутньому. Почни регулярно займатися спортом, правильно харчуйся, висипайся та стеж за своїм психічним здоров'ям.



Приділяй увагу фізичній активності / Фото master1305

3. Турбуйся про сон

Якщо вечірки безперервно були твоєю звичкою до 20 років, то настав час переосмислити це. Так, тобі не потрібно повністю прощатися з нічними розвагами. Але ти також повинен навчитися залишатися вдома та спати вчасно. Темні кола під очима, а також втомлений розум і тіло ні для кого не створюють чудового вигляду!

4. Переслідування пристрасті

Твої 30 років — це десятиліття, коли ти будеш зайнятий більше, ніж зазвичай. Робота буде більш напруженою, а твоє особисте життя також вимагатиме багато твого часу та уваги. Щоб не відчувати себе приголомшеним, важливо мати хобі чи захоплення, яким можна віддатися – те, що відволікає тебе від повсякденної суєти та дозволяє тобі відпочити лише для себе.

5. Догляд за шкірою

У 30 років твоя шкіра вперше починає проявляти ознаки старіння. Якщо, звичайно, ти не почнеш робити достатньо, щоб запобігти цьому, включивши правильні звички у свій розпорядок дня. Дотримуйся режиму денного та нічного догляду за шкірою – очищай, тонізуй і зволожуй, а протягом дня використовуй SPF.



Потурбуйся про догляд за своїм обличчям / Фото wayhomestudio

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Скористайся цими порадами. Вони можуть змінити твоє життя на краще. Головне – виробити звички і дотримуватися їх.