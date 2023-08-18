Каждое десятилетие нашей жизни приносит разные изменения – меняется все, от нашего ума и тела до наших обстоятельств. И чтобы лучше справиться с этими изменениями, нам нужно перезагрузить то, как мы живем, какие привычки мы имеем и от которых избавляемся.

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Когда тебе исполнилось 30, пора реорганизовать свои привычки – откажись от тех, которые больше не служат никакой цели, и введи вызывающие радость.

1. Финансовое планирование

Если ты не делал этого в свои 20 лет, твои 30 лет – последний момент, когда ты можешь начать планировать свои финансы. Это десятилетие, когда твоя карьера резко развивается, и ты начинаешь зарабатывать больше денег, чем обычно. Это тоже десятилетие, когда твои расходы растут. Вот почему важно сделать это десятилетие, когда ты оцениваешь свои финансы и инвестируешь в свое будущее.

2. Упражнения

Наше тело испытывает огромный гормональный удар, когда нам приближается 30 лет – наш метаболизм падает, а также плотность костей и мышечная масса. Если ты не сформируешь правильные привычки сейчас, это негативно скажется на твоем организме в будущем. Начни регулярно заниматься спортом, правильно питайся, высыпайся и следи за своим психическим здоровьем.



Уделяй внимание физической активности / Фото master1305

3. Заботься о сне

Если вечеринки непрерывно были твоей привычкой до 20 лет, то пора переосмыслить это. Да, тебе не нужно полностью прощаться с ночными развлечениями. Но ты тоже должен научиться оставаться дома и спать вовремя. Темные круги под глазами, а также усталый ум и тело ни для кого не создают великолепный вид!

4. Преследование страсти

Твои 30 лет — это десятилетие, когда ты будешь занят больше обычного. Работа будет более напряженной, а твоя личная жизнь также потребует много твоего времени и внимания. Чтобы не чувствовать себя ошеломленным, важно иметь хобби или увлечение, которым можно предаться – то, что отвлекает тебя от повседневной суеты и позволяет отдохнуть только для себя.

5. Уход за кожей

В 30 лет твоя кожа впервые начинает проявлять признаки старения. Если, конечно, ты не начнешь делать достаточно, чтобы предотвратить это, включив правильные привычки в свой распорядок дня. Соблюдай режим дневного и ночного ухода за кожей – очищай, тонизируй и увлажняй, а в течение дня используй SPF.



Позаботься об уходе за своим лицом / Фото wayhomestudio

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Воспользуйся этими советами. Они могут изменить твою жизнь к лучшему. Главное – выработать привычки и соблюдать их.