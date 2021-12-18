Вирішальні відкриття Габбла та Оорта на шляху до пізнання галактики

Космічні телескопи дозволило астрономам роздивитися кілька галактик ще до того, як вони дізналися, що дивляться саме на галактики. А це не завадило їм описати форми та структури цих космічних об'єктів.

А от реконструкція форми та структури нашого власного галактичного дому була повільною та виснажливою. Треба було створювати каталоги зірок, фіксувати їхнє положення на небі, віддаленість від Землі тощо. І от ще одна проблема – вони ж рухаються!

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Допомога Андромеди: відкриття Габбла

Андромеда – нечіткий об’єкт, відомий з XVIII століття.

Спочатку його вважали зіркою Чумацького Шляху.

Чумацького Шляху. Але Габбл довів, що Андромеда дуже далеко він нас і є окремою галактикою, як і Чумацький Шлях.

вона рухається на нас, і одного дня призведе до загибелі нашої галактики, бо зіткнеться з нею. Але не переймайся, це не станеться раніше 4 – 5 мільярдів років опісля.



Галактика Андромеда – "неподалік" від нас / Фото unsplash

Карта неба: відкриття Оорта

Астроном із Нідерландів Ян Оорт був першим, хто зрозумів, що Чумацький Шлях не нерухомий, а обертається.

Саме він розрахував швидкість , з якою зірки на різних відстанях обертаються навколо центру галактики.

, з якою зірки на різних відстанях обертаються навколо центру галактики. І саме він визначив розташування Сонця у галактиці.

Так поступово й формувалося розуміння вчених складної картини спіральної галактики – Чумацького Шляху.

І ще цікавий факт: на честь Яна Оорта назвали велетенський космічний об'єкт (щоправда, гіпотетичний, і версію про його існування висунув саме цей нідерландський вчений). Мовиться про сховище та джерело трильйонів комет – Хмару Оорта.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.