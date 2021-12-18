А от реконструкція форми та структури нашого власного галактичного дому була повільною та виснажливою. Треба було створювати каталоги зірок, фіксувати їхнє положення на небі, віддаленість від Землі тощо. І от ще одна проблема – вони ж рухаються!

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Допомога Андромеди: відкриття Габбла

Андромеда – нечіткий об’єкт, відомий з XVIII століття.

Спочатку його вважали зіркою Чумацького Шляху.

Чумацького Шляху. Але Габбл довів, що Андромеда дуже далеко він нас і є окремою галактикою, як і Чумацький Шлях.

Цікавий факт: вона рухається на нас, і одного дня призведе до загибелі нашої галактики, бо зіткнеться з нею. Але не переймайся, це не станеться раніше 4 – 5 мільярдів років опісля.



Галактика Андромеда – "неподалік" від нас / Фото unsplash

Карта неба: відкриття Оорта

Астроном із Нідерландів Ян Оорт був першим, хто зрозумів, що Чумацький Шлях не нерухомий, а обертається.

Саме він розрахував швидкість , з якою зірки на різних відстанях обертаються навколо центру галактики.

, з якою зірки на різних відстанях обертаються навколо центру галактики. І саме він визначив розташування Сонця у галактиці.

Так поступово й формувалося розуміння вчених складної картини спіральної галактики – Чумацького Шляху.

І ще цікавий факт: на честь Яна Оорта назвали велетенський космічний об'єкт (щоправда, гіпотетичний, і версію про його існування висунув саме цей нідерландський вчений). Мовиться про сховище та джерело трильйонів комет – Хмару Оорта.