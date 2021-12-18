А от реконструкція форми та структури нашого власного галактичного дому була повільною та виснажливою. Треба було створювати каталоги зірок, фіксувати їхнє положення на небі, віддаленість від Землі тощо. І от ще одна проблема – вони ж рухаються!
Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні
Допомога Андромеди: відкриття Габбла
Андромеда – нечіткий об’єкт, відомий з XVIII століття.
- Спочатку його вважали зіркою Чумацького Шляху.
- Але Габбл довів, що Андромеда дуже далеко він нас і є окремою галактикою, як і Чумацький Шлях.
Галактика Андромеда – "неподалік" від нас / Фото unsplash
Карта неба: відкриття Оорта
Астроном із Нідерландів Ян Оорт був першим, хто зрозумів, що Чумацький Шлях не нерухомий, а обертається.
- Саме він розрахував швидкість, з якою зірки на різних відстанях обертаються навколо центру галактики.
- І саме він визначив розташування Сонця у галактиці.
Так поступово й формувалося розуміння вчених складної картини спіральної галактики – Чумацького Шляху.
І ще цікавий факт: на честь Яна Оорта назвали велетенський космічний об'єкт (щоправда, гіпотетичний, і версію про його існування висунув саме цей нідерландський вчений). Мовиться про сховище та джерело трильйонів комет – Хмару Оорта.