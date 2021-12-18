Решающие открытия Хаббла и Оорта на пути к познанию галактики
Источник:Space.com
Космические телескопы позволили астрономам рассмотреть несколько галактик еще до того, как они узнали, что смотрят именно на галактики. Но это не помешало им описать формы и структуры этих космических объектов.
А вот реконструкция формы и структуры нашего собственного галактического дома была медленной и изнурительной. Надо было создавать каталоги звезд, фиксировать их положение на небе, удаленность от Земли и так далее. Да вот еще одна проблема – они ведь двигаются!
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Помощь Андромеды: открытие Хаббла
Андромеда – нечеткий объект, известный с XVIII века.
- Сначала его считали звездой Млечного Пути.
- Но Хаббл доказал, что Андромеда очень далеко от нас и является отдельной галактикой, как и Млечный Путь.
Галактика Андромеда – "недалеко" от нас / Фото unsplash
Карта неба: открытие Оорта
Астроном из Нидерландов Ян Оорт был первым, кто понял, что Млечный Путь не недвижим, а вращается.
- Именно он рассчитал скорость, с которой звезды на разных расстояниях вращаются вокруг центра галактики.
- И именно он определил расположение Солнца в галактике.
Так постепенно и формировалось понимание ученых сложной картины спиральной галактики – Млечного Пути.
И еще интересный факт: в честь Яна Оорта назвали гигантский космический объект (правда, гипотетический, и версию о его существовании выдвинул именно этот нидерландский ученый). Речь идет о хранилище и источнике триллионов комет – Облаке Оорта.Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.