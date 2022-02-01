Кількома крутими вправами поділився тренер на каналі "Запитай тренера!". З їхньою допомогою можна не лише гарно провести час з коханою, а й попрацювати над своїм тілом. Гарантуємо, вам сподобається!

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Нагадуємо про важливість розминки перед тренуванням. Це дозволить тобі не лише уникнути травматизму, а й покращити ріст м'язів. Тож не лінуйся приділити їй достатньо часу.

ТОП 3 вправи для роботи в парі

1. Перекидання медболу

Задача: виконати 5 підходів по 30 кидків

Це функціональна вправа з навантаженням на основні групи м'язів. У ній залучаються косі м'язи преса, м'язи ніг, а також рук.

2. Скручування з медболом

Задача: виконати 5 підходів по 30 повторень

Це вправа для розвитку м'язів преса з обтяженням.

3. Відтискання від підлоги

Задача: виконати 5 підходів по 20 повторень

Це багатосуглобова вправа з акцентом на грудні, дельтовидні та м'язи трицепсу. Після кожного повторення можете давати один одному "п'ять". Це, до слова, трохи ускладнює вправу.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

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Тренування у парі дозволяє не лише додати роботі над своїм тілом різноманітності. Воно ще й надихає не зупинятися на досягнутому. А все тому, що кожен із вас надихатиме другу половинку.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Запитай тренера

Ловіть 3 круті вправи для парних тренувань!

1. Перекидування медболу – функціональна вправа з навантаженням на основні м'язові групи!

2. Скручування з медболом – вправа для розвитку м'язів пресу з обтяженням!

3. Відтискання від підлоги – багатосуглобова вправа з акцентом на грудні, дельтовидні та м'язи трицепсу!