Несколькими крутыми упражнениями поделился тренер на канале "Спроси тренера!". С их помощью можно не только хорошо провести время с возлюбленной, но и поработать над своим телом. Гарантируем вам понравится!

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Напоминаем о важности разминки перед тренировкой. Это позволит тебе не только избежать травматизма, но и улучшить рост мышц. Так что не ленись уделить ей достаточно времени.

ТОП 3 упражнения для работы в паре

1. Переброска медбола

Задача: выполнить 5 подходов по 30 бросков

Это функциональное упражнение с перегрузкой на главные группы мускул. В ней вовлекаются косые мускулы пресса, мускулы ног, также рук.

2. Скручивание с медболом

Задача: выполнить 5 подходов по 30 повторений

Это упражнение для развития мышц пресса с отягощением.

3. Отжимания от пола

Задача: выполнить 5 подходов по 20 повторений

Это многосуставное упражнение с акцентом на грудные, дельтовидные и мышцы трицепса. После каждого повторения можете давать друг другу "пять". Это, к слову, немного усложняет упражнение.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

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Тренировка в паре позволяет не только добавить работе над своим телом разнообразия. Она еще и вдохновляет не останавливаться на достигнутом. А все потому, что каждый из вас будет вдохновлять вторую половинку.

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Текст публикации Спроси тренера

Ловите 3 крутых упражнения для парных тренировок!