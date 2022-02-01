Несколькими крутыми упражнениями поделился тренер на канале "Спроси тренера!". С их помощью можно не только хорошо провести время с возлюбленной, но и поработать над своим телом. Гарантируем вам понравится!
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Напоминаем о важности разминки перед тренировкой. Это позволит тебе не только избежать травматизма, но и улучшить рост мышц. Так что не ленись уделить ей достаточно времени.
ТОП 3 упражнения для работы в паре
1. Переброска медбола
- Задача: выполнить 5 подходов по 30 бросков
Это функциональное упражнение с перегрузкой на главные группы мускул. В ней вовлекаются косые мускулы пресса, мускулы ног, также рук.
2. Скручивание с медболом
- Задача: выполнить 5 подходов по 30 повторений
Это упражнение для развития мышц пресса с отягощением.
3. Отжимания от пола
- Задача: выполнить 5 подходов по 20 повторений
Это многосуставное упражнение с акцентом на грудные, дельтовидные и мышцы трицепса. После каждого повторения можете давать друг другу "пять". Это, к слову, немного усложняет упражнение.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
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Тренировка в паре позволяет не только добавить работе над своим телом разнообразия. Она еще и вдохновляет не останавливаться на достигнутом. А все потому, что каждый из вас будет вдохновлять вторую половинку.
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Текст публикации Спроси тренера
Ловите 3 крутых упражнения для парных тренировок!
1. Переброска медбола – функциональное упражнение с нагрузкой на основные мышечные группы!
2. Скручивание с медболом – упражнение для развития мышц пресса с отягощением!
3. Отжимание от пола – многосуставное упражнение с акцентом на грудные, дельтовидные и мышцы трицепса!