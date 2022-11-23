Ми вже писали про планети, більше – про нашу Землю та її природний супутник Місяць. Та чому б не поговорити коротко і про інші унікальні місяці Сонячної системи? Сьогодні на Men 24 розповімо про Енцелад та Каллісто.

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Енцелад

Зонд "Кассіні" прибув до Сатурна у 2004 році й показав людству малий внутрішній супутник планети з кільцями – Енцелад. Відтоді він став одним із найбільш інтенсивно досліджуваних і обговорюваних світів у Сонячній системі. А все завдяки відкриттю величезних стовпів водяного льоду, які видираються у космос на південній півкулі.

Це вважають ознакою того, що рідка вода ховається просто під тонкою крижаною кіркою місяця.

Несподіванкою це не було, попередні зображення теж показували, що поверхня місяця надзвичайно яскрава, а кратери мають такий вигляд, ніби вкриті снігом.

Та "Кассіні" пролетів буквально крізь один із крижаних стовпів – і підтвердив, що Енцелад є активним світом.

Енцелад – камінь діаметром у 504 кілометри – мав би замерзнути мільярди років тому, як і багато інших його сусідів у системі Сатурна. Але гравітаційне перетягування каната між Сатурном і більшим супутником Діоною зберегли внутрішні прошарки Енцелада теплими й активними. Що, зауважимо, робить його центром мішені пошуків життя в Сонячній системі.



Енцелад / Фото НАСА

Каллісто

Найдальший з галілейських супутників Юпітера – Каллісто – є третім за розмірами супутником Сонячної системи. Він насправді тільки трішки менший за Меркурій.

Його головна заявка на популярність – це звання об’єкта з найбільшою кількістю кратерів у Сонячній системі.

Так, його темна поверхня рясно вкрита кратерами, найглибші з яких оголюють на дні лід та розкидають яскраві уламки по поверхні.

Стільки кратерів виникли через розташування Каллісто у системі Юпітера – гравітація гігантської планети чинить потужний вплив, порушуючи орбіти комет, які проходять повз неї, і часто тягнучи їх до загибелі.

А більші супутники Юпітера розташовані безпосередньо на лінії вогню. Так поверхня Каллісто протягом понад 4,5 мільярда років розвивала щільний ландшафт кратерів. Водночас внутрішні сусіди Каллісто захищеніші, і час стер більшість їхніх стародавніх кратерів.



Каллісто / Фото НАСА

Довідка. Artemis ("Артеміда") – спільна програма НАСА та низки інших державних і приватних космічних компаній щодо розвитку пілотованих космічних польотів. Її підсумкова мета – "відправити першу жінку та чергового чоловіка" на поверхню Місяця у 2024 році та створення там інфраструктури із подальшими планами доправити астронавтів на Марс.