Тренування призначене на нижню частину тіла, в основному з використанням тренажерів. Денні тренування Ратель для ніг зазвичай охоплюють 8 вправ і виконуються за 45 хвилин. Нам же цікаво, як блогер впорається з непростим завданням.

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Тренування бодибілдерки розчавило блогера

Вони починають з розминки, яка охоплює відведення та приведення ніг, а також присідання з обтяженням.

"Я вже відчуваю помпу", – каже він.

Блогер зазначає, що тренування схоже на гібрид бодибілдингу та кросфіту, враховуючи відсутність відпочинку між вправами. Також він зізнається, що саме через такий підхід він "зараз помре".

Вони закінчують розминку та починають з розгинання ніг, випадів зі штангою, а також гак-присідань.

Це як чотириярусний буфет. Це було приблизно 35 повторень в одному підході. Я вже зараз відчуваю, що мій глікоген у резерві,

– каже Теннісон.

Сама ж Ратель підкреслює, що це лише початок. І судячи з її настрою, на нашого героя очікує щось дуже непросте.

Дивися на відео, як тренування бодибілдерки "порвало" блогера:

Вони обговорюють взаємну любов до солодкого й арахісової пасти. Теннісону подобаються пончики, а Ратель – печиво. Після такої незначної паузи наші герої переходять до наступного сету. У ньому вони роблять присяд з махом і суперсет жиму ногами лежачи з повтореннями до відмови. І Вілл це відчуває.

"Вона просто бореться з цим. Насправді я не зможу ходити тиждень", – зізнається він.

Після того, як він закінчує суперсет, він бачить "чорні плями". Виявляється, Теннісон перед тренуванням вирішив нічого не їсти. Дуже нерозумне рішення, чесно кажучи.

Вілл, це найбільша помилка, яку ти зробив,

– каже Ратель.

Бодибілдерка вражена, але не зупиняє тренування. В останньому сеті гак-присідань Теннісон робить ставку на те, хто зробить більше повторень. Якщо переможе Ратель, то вона отримує торт з печива. Але якщо Теннісон, то вона має дати йому грошей на 24 пончики. Наш герой виконує 31 повторення, а бодибілдерка – 36.

"Що ж, це було приємне та болісне тренування", – каже Теннісон.

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Сама ж Ратель пишається блогером. Хоч і досі вражена тим, що він вирішив братися за тренування на голодний шлунок. Тебе ми закликаємо ніколи такого не робити, адже це вкрай небезпечно для здоров'я.

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