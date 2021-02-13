Что такое идеальное мужское тело? Как его видели в разные периоды человеческой истории? О драматических изменениях стандартов мужской красоты поговорим сегодня на Men 24.

Описания идеального мужского тела в разные эпохи заметно отличались. Не веришь? Читай дальше на Men 24!

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Мужская красота первобытного мира и античности

Неолитические охотники

Добыть быка одним ударом топора, неделями загонять мамонтов, постоянно переезжать со всем имуществом от пещеры к пещере – трудное дело, за какое ни возьмись.

Отсюда и воображаемый эталон мужчины неолита – мощный торс, длинные руки, огромные мышцы, а вдобавок к этому – маскулинный сильный запах (ибо когда же мыться?) и густые волосы по всему телу.

"Вот такой он – доисторический Аполлон", – думали романтики. "Да нет, вот такой он", – исправили антропологи, когда смогли реконструировать знаменитого Эци (хорошо сохранившуюся мумию этого человека возрастом 5000 лет нашли в 1991).



Слева – рисунок, справа – реконструкция / Коллаж 24 канала

Первые цивилизации

Сельское хозяйство и эпоха войн за земли коренным образом изменили мир, а с ними и стандарты мужской красоты.

Вот, например, посмотрим, как изображали вавилонских царей и египетских фараонов.

Широкие плечи, узкая талия, мощные ноги (ведь часто приходилось ходить в военные походы).



Слева – царь Вавилона, справа – фараон Древнего Египта / Коллаж 24 канала

Элитная Эллада

Есть такое понятие – "пояс Аполлона". Это мощный треугольник мышц внизу живота, который свидетельствует об отличной физической подготовке и незначительном количестве жиров в организме.

Понятие – популярное у современных бодибилдеров – возникло как раз от имени одного из богов Олимпа, изображение которого часто использовали, чтобы показать эталон красивого мужчины.

Собственно, именно греческая культура оказала едва ли не наибольшее влияние на современность Европы среди всех культур. Поэтому неудивительно, что в Древней Греции стандарты красоты были очень похожими на современные.



Геракл и Аполлон – герой и бог, два эталона мужской красоты Эллады / Коллаж 24 канала

Элитные эллины, как и современные селебрити-красавцы, много времени посвящали спорту, правильному питанию, инстаграму... Ох, извини – позированию для скульпторов (вот это выдержка была у них, да?).