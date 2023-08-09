Втома та виснаження можуть бути як фізичними, так і психічними. І це не лише змушує тебе спати цілий день. Це також може вплинути на такі речі, як твоя вага, психічне здоров’я, продуктивність на роботі та навіть може збільшити ризик швидшого зниження когнітивних функцій.

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Коли ти втомився, ти не можеш включитися, ти не можеш чітко мислити і тобі навіть не хочеться робити те, що тобі подобається. Все це призводить до дедалі більшого виснаження, і тому важливо виробити хороші звички, щоб боротися з цим.

Навіть Білл Гейтс зайшов настільки далеко, що сказав, що на певному етапі своєї кар'єри він зрозумів, що йому потрібно мати більше часу для відпочинку, оскільки втома негативно впливала на його процес і ставала перешкодою.

Найбагатші люди у світі знають, що втома може бути великим ворогом успіху, і вони мають кілька ключів, щоб покласти цьому край. І ми зосередимо на них свою увагу.

Знайди заняття, яке розслабляє перед сном

У блозі Білл Гейтс сказав, що він зазвичай миє посуд вночі не тому, що це заняття, яке йому подобається, а тому, що це механічна діяльність, яка допомагає йому перестати думати і розслабити свій розум.



Знайди для себе заняття, яке дозволяє тобі розслабитися / Фото freepik

Стрес – шкідливіший, ніж ми думаємо, особливо коли він стає хронічним, і він навіть може погіршити безсоння. Тому бажано займатися деякими видами діяльності, які допомагають зменшити його, дати мозку відпочити та дати йому відновитися і навіть "зберегти" краще все, що ти навчився протягом дня.

Віддай пріоритет здоров'ю

Працювати, коли ти дуже хворий, не є приводом для гордості. Бути здоровим важливо для того, щоб добре працювати, мати достатньо енергії, мати гарні ідеї, уникати помилок і недбалості в роботі. Твоє тіло потребує багато енергії, щоб боротися з хворобою, а погане здоров'я може скоротити твоє життя на кілька років.

Пріоритет здоров'я означає не лише відвідування лікаря та відпочивати, якщо ти захворів на грип, але й піклування про дієту та фізичні вправи, які також допомагають мати достатньо фізичної та розумової енергії.

Роби невеликі перерви протягом дня

Кажуть, що такі люди, як Білл Гейтс та Ілон Маск, ділять свій день на проміжки, що допомагає їм зрозуміти, які їхні пріоритети, і працювати організовано. Щоб не відчувати себе перевантаженими всіма справами.



На роботі потрібно робити також перерви / Фото freepik

У межах цих інтервалів ти повинен залишити кілька хвилин для відпочинку. Деякі дослідження стверджують, що встати з-за столу та відійти від екрана на кілька хвилин допомагає очистити розум, зменшити стрес і відновити енергію. А щось таке просте, як прогулянка, подих свіжим повітрям або прослуховування подкасту може дати тобі багато переваг.

Дотримуйтеся режиму сну та неспання

Сон необхідний для того, щоб ти не відчував себе виснаженим, а також щоб ти міг нормально функціонувати та щоб організм міг виконувати багато важливих процесів.

Розпорядок дня може допомогти впоратися з безсонням і забезпечити достатній і якісніший сон. І не тільки склади графік засинання, але й прокидання. Щоб у тебе було достатньо часу, щоб підготуватися до занять дня.

Делегуй (якщо можливо) і вмій говорити "НІ"

Робити більше, ніж ти можеш, і намагатися вирішити все без сторонньої допомоги також збільшує втому, стомлюваність і виснаження. Важливо знати свої особисті межі та розуміти, що немає нічого поганого в тому, щоб просити допомоги чи відмовлятися від того, що призведе до надмірного навантаження чи діяльності.

Ти повинен знати, як працювати в команді, делегувати обов'язки довіреним людям і відкидати плани, дії чи пропозиції, які роблять твій графік занадто насиченим.

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Прислухайся до цих порад. Вони допоможуть тобі не лише заощаджувати енергію, а й мати наснагу на нові звершення. Не позбавляй себе своїми ж руками можливостей ставати кращою версією себе вчорашнього.