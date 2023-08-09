Усталость и истощение могут быть как физическими, так и психическими. И это не только заставляет тебя спать целый день. Это также может повлиять на такие вещи, как ваш вес, психическое здоровье, производительность на работе и даже может увеличить риск более быстрого снижения когнитивных функций.

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Когда ты устал, ты не можешь включиться, ты не можешь верно мыслить и тебе даже не хочется делать то, что тебе нравится. Все это приводит к все большему истощению, и потому важно выработать хорошие привычки, чтобы бороться с этим.

Даже Билл Гейтс зашел настолько далеко, что сказал, что на определенном этапе своей карьеры он понял, что ему нужно больше времени для отдыха, поскольку усталость отрицательно влияла на его процесс и становилась помехой.

Самые богатые люди в мире знают, что усталость может быть большим врагом успеха, и у них есть несколько ключей, чтобы положить этому конец. И мы сосредоточим на них свое внимание.

Найди занятие, расслабляющее перед сном

В блоге Билл Гейтс сказал, что он обычно моет посуду ночью не потому, что это занятие, которое ему нравится, а потому, что это механическая деятельность, которая помогает ему перестать думать и расслабить свой разум.



Найди для себя занятие, которое позволяет тебе расслабиться / Фото freepik

Стресс – вреднее, чем мы думаем, особенно когда он становится хроническим, и он даже может усугубить бессонницу. Поэтому желательно заниматься некоторыми видами деятельности, которые помогают убавить его, дать мозгу отдохнуть и дать ему восстановиться и даже "сохранить" лучшее все, что ты научился в течение дня.

Отдай приоритет здоровью

Работать, когда ты очень болен, не повод для гордости. Быть здоровым важно для того, чтобы хорошо работать, иметь достаточно энергии, иметь хорошие идеи, избегать ошибок и халатности в работе. Твое тело требует много энергии, чтобы бороться с болезнью, а плохое здоровье может сократить твою жизнь на несколько лет.

Приоритет здоровья означает не только посещение врача и отдыхать, если ты заболел гриппом, но и забота о диете и физических упражнениях, которые также помогают иметь достаточно физической и умственной энергии.

Делай небольшие перерывы в течение дня

Говорят, что такие люди как Билл Гейтс и Илон Маск делят свой день на промежутки, что помогает им понять, каковы их приоритеты, и работать организованно. Чтобы не чувствовать себя перегруженными всеми делами.



На работе нужно делать также перерывы / Фото freepik

В пределах этих интервалов ты должен оставить несколько минут для отдыха. Некоторые исследования утверждают, что встать из-за стола и отойти от экрана на несколько минут помогает очистить разум, снизить стресс и восстановить энергию. А что-то такое простое, как прогулка, подышать свежим воздухом или послушать подкаст может дать тебе много преимуществ.

Соблюдайте режим сна и бодрствования

Сон необходим для того, чтобы ты не чувствовал себя истощенным, а также чтобы ты мог нормально функционировать и чтобы организм мог выполнять многие важные процессы.

Повестка дня может помочь справиться с бессонницей и обеспечить достаточный и качественный сон. И не только составь график засыпания, но и пробуждения. Чтобы у тебя было достаточно времени, чтобы подготовиться к занятиям дня.

Делегируй (если возможно) и умей говорить "НЕТ"

Делать больше, чем ты можешь, и пытаться решить все без посторонней помощи также увеличивает усталость, утомляемость и истощение. Важно знать свои личные границы и понимать, что нет ничего плохого в том, чтобы просить помощи или отказываться от того, что приведет к чрезмерной нагрузке или деятельности.

Ты должен знать, как работать в команде, делегировать обязанности доверенным людям и исключать планы, действия или предложения, которые делают твой график слишком насыщенным.

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Прислушайся к этим советам. Они помогут тебе не только экономить энергию, но и вдохновлять на новые свершения. Не лишай себя своими же руками возможностей становиться лучшей версией себя вчерашнего.