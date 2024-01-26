Щоб мати успішні стосунки, потрібно не тільки знайти пару, але й багато працювати, щоб початковий потяг перетворився на щось більше. Тобто пізнавати людину, розв'язувати проблеми, будувати життя і майбутнє.

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Стосунки мають робити тебе щасливим. Але цього не станеться, якщо ти не зробиш свого внеску. І ні, не потрібно вдаватися до крайнощів, щоб щось форсувати або виправляти те, що не можна виправити. А потрібно розвивати спілкування та співіснування.



Стосунки мають робити людину щасливою, але для цього й самій людині слід докласти чимало зусиль / Фото standret@freepik

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