Щоб мати успішні стосунки, потрібно не тільки знайти пару, але й багато працювати, щоб початковий потяг перетворився на щось більше. Тобто пізнавати людину, розв'язувати проблеми, будувати життя і майбутнє.
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Стосунки мають робити тебе щасливим. Але цього не станеться, якщо ти не зробиш свого внеску. І ні, не потрібно вдаватися до крайнощів, щоб щось форсувати або виправляти те, що не можна виправити. А потрібно розвивати спілкування та співіснування.
Стосунки мають робити людину щасливою, але для цього й самій людині слід докласти чимало зусиль / Фото standret@freepik
7 звичок успішних пар для побудови міцних і здорових стосунків
- Говоріть про все – і про хороше, і про погане. Жодні стосунки не можуть розвиватися або зміцнюватися, якщо немає спілкування, або якщо це спілкування обмежується лише обміном думками про хороше. Спілкування у парі має бути чесним та відкритим. Говоріть про досягнення, плани, потреби, а також і про проблеми, невпевненості й складні питання, такі як гроші, секс, виховання дітей тощо – щоб ви могли бути на одній хвилі або зрозуміти, що можна зробити, щоб це сталося.
- Знайдіть способи проводити час разом. Жити в одному приміщенні – це не те саме, що проводити час разом. Успішні пари шукають спільні заняття, розваги, час, коли вони присутні в житті один одного, час для побачень, навіть якщо вони давно разом і пройшли серйозні зміни в житті.
- Робіть домашню роботу разом. Розподіл обов'язків робить стосунки рівними та збалансованими, і ніхто не відчуває, що на ньому лежить більший тягар або що він докладає більше зусиль. Спільне миття посуду або прибирання заохочує до співпраці, допомагає парі більше насолоджуватися простором один одного і дає ще одну можливість провести час разом. Коли хатню роботу виконують разом, вона стає менш обтяжливою і нудною.
- Просіть вибачення. Вам точно не потрібно проводити все життя, озвучуючи вибачення за вибаченням, але ви повинні навчитися визнавати свої помилки – і просити вибачення, щоб зцілитися і рухатися далі. Вибачення свідчить про зрілість та емоційний інтелект, а також про те, що у парі не буде заведено звинувачувати одне одного в усьому, що йде не так.
- Виявляйте прихильність. Це пов'язано з емоційним і фізичним, і виходить далеко за межі сексу. Прихильність слід показувати щодня, щоб уникнути дистанціювання або відчуття, що хтось когось не цінує чи загалом що щось не так. Знаками прихильності можуть бути квіти, обійми, маленькі дотики до минулого або добрі та ласкаві слова. Що завгодно, головне – робити це.
- Працюйте над звичками. Поєднання звичок також допомагає зміцнити стосунки. Наприклад, лягати спати в один і той самий час, займатися спортом в один і той самий час (навіть якщо це різні заняття) або починати їсти в один і той самий час. Тут метою є посилення співіснування і пошук моментів, щоб бути разом, навіть якщо кожен у парі має різні справи впродовж дня.
- Зосередьтеся на позитиві. Жодні стосунки не будуть ідеальними постійно, можуть траплятися погані часи й негативні речі. Але найуспішніші пари ті, що вирішили надати більшої ваги позитиву, практикують вдячність і докладають зусиль, щоб уникати негативного ставлення. Вони дивляться на речі в перспективі, в одному напрямку, тож є і будуть щасливішими.