Чтобы иметь успешные отношения, нужно не только найти пару, но и много работать, чтобы первоначальное влечение превратилось в нечто большее. То есть познавать человека, решать проблемы, строить жизнь и будущее.

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Отношения должны делать тебя счастливым. Но этого не произойдет, если ты не сделаешь свой вклад. И нет, не нужно прибегать к крайностям, чтобы что-то форсировать или исправлять то, что нельзя исправить. А нужно развивать общение и сосуществование.



Отношения должны делать человека счастливым, но для этого и самому человеку следует приложить немало усилий / Фото standret@freepik

7 привычек успешных пар для построения крепких и здоровых отношений