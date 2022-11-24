Якщо ти хочеш бути для своєї коханої найкращим – не роби того, про що Men 24 розповість тобі. В інакшому випадку у тебе є всі шанси зруйнувати стосунки, над якими ви могли працювати не один рік. Пам'ятай про те, що ви удвох маєте бути щасливими. А не лише ти або лише твоя партнерка.

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Чого хороший чоловік не робить у стосунках

1. Ніколи не критикує зовнішність

Потрібно раз і назавжди затямити, що ти не повинен критикувати її зовнішність. Так, вона може бути стомленою. Так, через блекаути вона не мала можливість помити голову. Так, це все ще твоя кохана. Якщо у тебе дійсно є почуття до неї, то її зовнішність подобатиметься тобі завжди і всюди.



Вона буде красивою для тебе за будь-яких умов / Фото freepik

2. Ніколи не порушуєш особистий простір

Тобі важливо не проникати у її особистий простір. Так, ти ні в якому разі не маєш права заглянути у її смартфон. Це ж стосується намагання дізнатися, куди вона пішла. Чи дійсно вона сидить після роботи з подругами. Годі підозрювати її. Довіряєш своїй партнерці? Тоді не псуй стосунки намаганнями проникнути у її особистий простір.

3. Завжди підтримуй її

Твоя кохана – твій свідомий вибір. А це означає, що ти повинен підтримувати її. Адже у такому випадку ти підтримуєш також і себе. Тож будь на її боці, допомагай, підбадьорюй і надихай на нові звершення.

4. Не змушуй доводити свою цінність

Пам'ятай, що хороший чоловік знатиме ціну своїй партнерці. Їй не потрібно буде щоденно намагатися доводити, що вона чогось варта. Якщо ти кохаєш її, то вона – вже неабияка цінність для тебе. І ти намагатимешся зробити усе, щоб не втратити її. Чи не так?



Вона завжди почуватиметься цінною для тебе / Фото marymarkevich

5. Не змушуй її почуватися другорядною

Хороший чоловік не змусить свою партнерку почуватися другорядною. Ти, звичайно ж, можеш гуляти з друзями та колегами по роботі. Але це не означає, що твоя кохана повинна сидіти у темній квартирі одна й очікувати, коли ж ти нарешті повернешся. Якщо ти цінуєш її, то нехай вона почувається важливою для тебе.

6. Не уникай складних розмов

Ми раніше розповідали, що стосунки не обходяться без складних розмов. Так, це важлива складова, яка дозволяє парі рости та розвиватися. І ти, чоловіче, повинен бути готовим до непростих розмов. Це дозволить вам розв'язувати проблеми, які виникають час від часу.

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Цінуй ваші стосунки. Цінуй свою партнерку. Допомагай їй. Підтримуй її. Роби все можливе для того, щоб ви залишалися удвох. Але лише за умови, що вам класно бути разом.