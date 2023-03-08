Їх вдалося виокремити на фоні перегляду цього популярного серіалу. "Секс/Життя" – не просто серіал про секс і рутину, яка могла б його зруйнувати. Це також про експерименти, насолоду процесом і можливість дарувати й отримувати щось нове.

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1. Відкинь обмеження

Навіщо мати обмеження, коли справа доходить до сексу зі своєю партнеркою? Спробуйте все, зробіть все та відірвіться на повну. Головні герої серіалу так і роблять. Нам і так вистачає правил і обмежень, які оточують наше життя. Тож у спальні їм не місце.



Позбудьтеся будь-яких правил і упереджень у спальні / Фото yanalya

2. Оральний секс – важлива складова

Оральний секс важливий не лише для чоловіків, а й для жінок. Пам'ятай про те, що кунілінгус – ідеальна частина прелюдії. А ми то знаємо, що рідко секс можна назвати хорошим, якщо у ньому не було прелюдії. Можете і в цьому випадку експериментувати. Не обмежуйся одним лише положенням або певними рухами. Додавай щось нове, реагуючи на реакції своєї партнерки.

3. Додайте пікантності

Після народження дітей багато подружніх пар відсувають сексуальне життя на другий план. Часто це супроводжується розчаруванням і навіть зрадами. Тож варто урізноманітнити сексуальне життя. Для цього варто спробувати рольові ігри, міняти локації, додавати певні іграшки. Пам'ятай, що найзапекліший ворог сексу – одноманітність.

4. Секс у басейні

Якщо ви не пробували секс у басейні, то варто це зробити. Водночас не варто забувати кілька порад, які допоможуть вам насолодитися процесом. Передовсім слід пам'ятати, що ви повинні вміти плавати. В інакшому випадку з задоволенням можуть бути певні проблеми.

Також візьміть на озброєння лубрикант. Причому бажано на силіконовій основі, адже в інакшому випадку результату жодного не буде. Що стосується позицій, то віддавай перевагу тим, щоб ви могли кохатися біля бортика.

5. Ранковий секс

Ранковий секс – найкращий. Ця ранкова інтимна зустріч зарядить вас на цілий день. Крім того, це відмінна фізична активність. Тож чи варто відмовлятися від задоволення з самого ранку?



Починайте ранок з сексу / Фото gpointstudio

Варте уваги Чому секс з колишньою – майже завжди дуже і дуже погана ідея

Якщо ти не у стосунках, то варто пам'ятати також про використання контрацепції. Секс повинен приносити задоволення, а не завдавати клопотів. Тож, якщо ти щойно познайомився з цікавою панянкою, бери на озброєння презерватив.