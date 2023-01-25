Успішні люди та всілякі опініонмейкери регулярно діляться своїми порадами. Кілька з них ми вирішили об'єднати в одному матеріалі, щоб ти не загубив. Вони однозначно допоможуть тобі прокачати продуктивність та позбавлять необхідності на регулярній основі затримуватися на роботі вечорами.

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1. Припини багатозадачність

Багато людей пишаються тим, що можуть виконувати кілька завдань одночасно. Але правда полягає в тому, що лише небагатьом вдається бути при цьому продуктивними.

Пам'ятай, що якість виконаних завдань у режимі багатозадачності буде нижчою, якщо порівнювати з кожною задачею окремо. Твоєму мозку може знадобитися час, щоб адаптуватися до певного завдання. Тому постійні зміни – не найкраще рішення. Бажано скласти план, зосередившись на одній справі.



Уникай багатозадачності, щоб бути продуктивним / Фото freepik

2. Припини всьому казати "Так"

Інший варіант багатозадачності – сказати "Так" усьому, думаючи, що ти можеш упоратися, і що це не вплине на продуктивність. Зазвичай нам складно відмовляти керівництву. Ти ж не хочеш проявити себе недостатньо відданим роботі. Але іноді слід виставляти певні ліміти. В інакшому випадку високі шанси, що ти не будеш ефективним під час виконання завдань.

3. Пам'ятай про роботу в команді

Якщо ти працюєш у команді, то не варто перетягувати на себе ковдру. Хочеш бути лідером – керуй процесом, контролюй його. Але не забувай делегувати обов'язки. Натомість не варто намагатися все зробити за інших. Це виснажить тебе, а також не дозволить досягнути бажаного результату.



Якщо є така можливість – працюй у команді / Фото senivpetro

4. Припини робити найважче вкінці

Дехто може подумати, що найкращий варіант для виконання своїх завдань – залишити найскладніше наостанок. Але це може залишити у тебе менше часу. Через що в тебе або висітиме "хвіст", або доведеться затриматися, або ти просто наробиш чимало помилок.

Це не означає, що ти завжди повинен починати зі складного. Але ти можеш скласти план, змішавши прості завдання зі складними. Це дозволить не виснажувати та виконати максимум.

5. Перестань заглядати до смартфона

Безсумнівно, найбільш очевидна та необхідна порада. Якщо ти хочеш бути продуктивнішим, тобі потрібно утриматися від перевірки соціальних мереж або електронної пошти. Легко загубитися у повідомленнях або у теці "Вхідні", відповідаючи на електронні листи. Таким чином ти втратиш чимало дорогоцінного часу.

Виділяй собі для цього окремий час. Наприклад, 5 хвилин кожної години. Також можеш залишити активною лише одне джерело зв'язку з тобою та попередити про це всіх. Таким чином ти знатимеш, що важливе та нагальне може надійти лише туди. Решта ж сповіщень можуть почекати на твою реакцію.

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Можливо, ти не зможеш віртуозно володіти своїм особистим часом. Але твоя продуктивність однозначно зросте, коли ти візьмеш на озброєння ці поради. Стань кращою версією себе, дозволь собі ефективніше працювати. Гарантуємо, результат тобі сподобається.