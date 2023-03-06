Згідно з дослідженням, залежність від мобільних телефонів може бути "значним предиктором депресії". Про це свідчать результати, які вдалося отримати після аналізу групи студентів-медиків, які користуються гаджетами.

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Залежність від смартфона робить нещасними

Науковці виявили, що ті, хто надмірно багато часу проводять зі смартфоном у своєму повсякденному житті, можуть мати залежність. Так, згідно з опитуванням, проведеним в Іспанії у 2020 році, 7,6 мільйона іспанців вважали себе "залежними" від смартфона, а 3,7 зізналися, що дивляться на нього щонайменше щогодини.

Щоб стати щасливішими, нам потрібно перестати бути настільки залежними від екранів. Окрім усіх негативних наслідків, які можуть мати соціальні мережі, а вони є, використання гаджетів може впливати на ризик розвитку депресії з інших причин, а також заважати здоровому сну.



Перед сном варто відкласти смартфон / Фото HeloDavidPradoPerucha

Дослідження, про яке йде мова, підтвердило те, на що вказували і попередні аналізи: синє світло впливає на сон, на добовий ритм, тому тобі важче заснути і ти спиш гірше. Науковці виявили, що деякі студенти, які брали участь у дослідженні, можуть бути "ще більш схильні до депресії, тривоги та інших негативних емоцій". Тож якщо ти належиш до тих, хто проводить години за телефоном щовечора, почни позбуватися цієї звички.

Повноцінний нічний відпочинок вкрай важливий для нашого фізичного та психічного здоров'я. І одна з найпоширеніших рекомендацій серед експертів – уникати будь-яких екранів перед сном, щоб швидше заснути та зарядитися енергією на наступний день.

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Рекомендуємо поміняти одну звичку на іншу. Краще взятися за читання замість гортання стрічки соціальних мереж перед сном. Це однозначно позитивно вплине на твій сон і рівень щастя. Зауважимо, що в деяких людей читання викликає сонливість. І це явно значно корисніше, ніж пити снодійне.

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