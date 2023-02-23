На щастя, експерти регулярно діляться порадами, які допоможуть зміцнити сон та зробити відпочинок вночі результативним. До прикладу, можна взяти на озброєння цей простий ритуал.

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Це допоможе тобі заснути

Ти можеш скільки завгодно рахувати овець. Можеш читати книжки перед сном. Але якщо не працює жоден з цих методів, то варто спробувати інший. Мовиться про прийом гарячого або теплого душу. Цією порадою поділився лікар Каран Раджан.

Теплий душ перед сном парадоксально знижує температуру вашого тіла,

– зауважив він.

Ми вважаємо, що ця порада надзвичайно корисна. Адже у тебе є шанси не лише швидше заснути. Ти ще й лягаєш спати чистим, а це не менш важливо. Особливо, якщо віддаєш перевагу відпочинку вночі без спідньої білизни.

Перед тим, як лягати спати, вам потрібно знизити внутрішню температуру, оскільки це знижує поріг сну,

– додав доктор Раджан.



Теплий душ ввечері дозволить спати міцніше / Фото master1305

І саме тому краще приймати холодний душ зранку. Це бадьорить, підвищує температуру твого тіла. Тож це безпосередньо вплине на добовий ритм та дозволить тобі швидше прокинутися, якщо заледве розплющив очі.

Зауважимо, що слова лікаря Раджана не безпідставні. Метаналіз 17 досліджень 2019 року показав, що теплий душ перед сном може покращити сон.

Але і тут потрібно бути максимально обережним. Слідкуй за реакціями свого тіла. Якщо ти почуватимешся кепсько, щовечора приймаючи гарячий або теплий душ, то потрібно буде внести певні корективи.

А ще ми нагадуємо тобі про те, що не варто намагатися під час цього прийому душу натирати себе до почервоніння. Пам'ятай, що регулярний душ потрібний. Але він не передбачає, що ти повинен знищити захисний шар твоєї шкіри.

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