Гарвардський університет упродовж десятиліть провів кілька досліджень. У них фахівці намагалися знайти ті елементи, інструменти та звички, яких ми повинні дотримуватися, щоб бути значно щасливішими. Вони виявили, що серед усього того, що ми можемо робити чи потребуємо, наявність хороших друзів є важливою, але не єдиною річчю.

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Інші психологічні та соціальні дослідження стверджують:

що щедрість і вдячність також можуть підвищити рівень щастя,

що існують корисні звички, які варто застосовувати на практиці щодня,

і що є певні типи цілей, які, коли ми їх досягаємо, також допомагають нам мати значно щасливіше життя.

Щасливі люди живуть довше і краще, вони, як правило, успішніші, вони менше опускають руки, коли щось йде не так, вони вчаться на своїх помилках, а не розчаровуються в них. І вони насолоджуються життям, яке мають, навіть якщо воно не є ідеальним.

Які цілі допоможуть стати щасливим

Згідно з журналом Psychology Today, єдине, що ми можемо зробити для досягнення щастя – це звернути увагу на цілі, які ми ставимо перед собою. Адже коли ми маємо цілі та прагнемо їх досягти, ми також підвищуємо рівень добробуту і щастя.



Щоб бути щасливим, потрібно ставити перед собою певні цілі / Фото drobotdean

Перше, що потрібно знати, це те, що існує два типи цілей – зовнішні та внутрішні, і саме останні, як стверджує психолог Сюзана Краусс Вітборн з Амхерстського університету, з найбільшою ймовірністю допоможуть нам бути щасливими протягом усього життя.

Зовнішні цілі, як пояснюється в статті Краусс, – це такі речі, як багатство і слава. І вони можуть зашкодити щастю, оскільки базуються на порівнянні своєї ситуації з ситуацією інших. А головна проблема полягає в тому, що вони не задовольняють тебе, тому що ти завжди шукаєш чогось більшого.

Внутрішні цілі кращі для щастя, тому що вони засновані на особистісному зростанні та емоційному задоволенні, прагненні до власного добробуту. Вони забезпечують автономію, допомагають нам бути компетентнішими та мати кращі стосунки з іншими. Ми повертаємося до теми, що наявність друзів робить нас щасливішими, ніж все інше.

Що це за внутрішні цілі?

Як пояснює Psychology Today, ці цілі стосуються особистісного зростання, здоров'я, хороших стосунків і побудови спільноти. А це означає, що вони спонукають тебе працювати над собою.

Ідея цих цілей полягає в тому, щоб ти жив добре і відчував себе більш задоволеним, не стаючи одержимим бажанням мати:

більше грошей,

більше підписників у соціальних мережах,

більший будинок

або кращу машину, ніж у сусіда.

Натомість шукай речі, які також допомагають тобі рости як особистості, відчувати себе реалізованим і досягати тих елементів, які дійсно приносять щось хороше у твоє життя.



Досягнення цілей має допомагати тобі рости / Фото wayhomestudio

Щоб досягти їх, ти повинен запитати себе, чому ти щось робиш, що ти збираєшся отримати від кожної справи, яку ти робиш, і що ти насправді шукаєш, коли створюєш свої цілі. Це дозволить зрозуміти, що тобою рухає і чого ти насправді хочеш.

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Став перед собою ті цілі, які допоможуть тобі почуватися щасливішим. Пам'ятай про те, що ти сам твориш власну історію. І заглядати до сусідів варто лише задля того, щоб надихнутися їхнім успіхом і йти назустріч власному.