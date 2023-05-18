Гарвардский университет на протяжении десятилетий провел несколько исследований. В них специалисты пытались найти те элементы, инструменты и привычки, которые мы должны придерживаться, чтобы быть гораздо счастливее. Они обнаружили, что среди всего того, что мы можем делать или нуждаемся, наличие хороших друзей является важной, но не единственной вещью.

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Другие психологические и социальные исследования утверждают:

что щедрость и благодарность также могут повысить уровень счастья,

что существуют полезные привычки, которые следует применять на практике каждый день,

и что есть определенные типы целей, которые, когда мы их достигаем, также помогают нам иметь гораздо более счастливую жизнь.

Счастливые люди живут дольше и лучше, они, как правило, более успешны, они меньше опускают руки, когда что-то идет не так, они учатся на своих ошибках, а не разочаровываются в них. И они наслаждаются жизнью, которую имеют, даже если она не идеальна.

Какие цели помогут стать счастливым

Согласно журналу Psychology Today, единственное, что мы можем сделать для достижения счастья – это обратить внимание на цели, которые мы ставим перед собой. Ведь когда мы имеем цели и стремимся к их достижению, мы также повышаем уровень благосостояния и счастья.



Чтобы быть счастливым, нужно ставить перед собой определенные цели / Фото drobotdean

Первое, что нужно знать, это то, что существует два типа целей – внешние и внутренние, и именно последние, как утверждает психолог Сюзанна Краусс Витборн из Амхерстского университета, с наибольшей вероятностью помогут нам быть счастливы на протяжении всей жизни.

Внешние цели, как объясняется в статье Краусс, – это такие вещи как богатство и слава. И они могут помешать счастью, поскольку базируются на сравнении своей ситуации с ситуацией других. А главная проблема состоит в том, что они не устраивают тебя, потому что ты всегда ищешь чего-то большего.

Внутренние цели лучшие для счастья, потому что они основаны на личностном росте и эмоциональном удовлетворении, стремлении к собственному благополучию. Они обеспечивают автономию, помогают нам быть более компетентными и иметь лучшие отношения с другими. Мы возвращаемся к теме, что наличие друзей делает нас более счастливыми, чем все остальное.

Что это за внутренние цели?

Как объясняет Psychology Today, эти цели касаются личностного роста, здоровья, хороших отношений и построения сообщества. А это значит, что они побуждают тебя работать над собой.

Идея этих целей состоит в том, чтобы ты жил хорошо и чувствовал себя более довольным, не становясь одержимым желанием иметь:

больше денег,

больше подписчиков в социальных сетях,

больший дом

или лучшую машину, чем у соседа.

Зато ищи вещи, которые помогают тебе расти как личности, чувствовать себя реализованным и достигать тех элементов, которые действительно приносят что-то хорошее в твою жизнь.



Достижение целей должно помогать тебе расти / Фото wayhomestudio

Чтобы достичь их, ты должен спросить себя, почему ты что-то делаешь, что ты собираешься получить от каждого дела, которое ты делаешь, и что ты действительно ищешь, когда создаешь свои цели. Это позволит понять, что тобой двигает и чего ты действительно хочешь.

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Ставь перед собой те цели, которые помогут тебе чувствовать себя счастливее. Помни, что ты сам творишь собственную историю. И заглядывать к соседям стоит только для того, чтобы вдохновиться их успехом и идти навстречу собственному.