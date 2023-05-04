Візьми їх на озброєння. Це дозволить тобі встати з правильної ноги та досягати успіху у тих починаннях, за які ти взявся. До слова, поділилися цими порадами в Гарвардському університеті.

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У ньому зазначають, що найкращі лідери, найуспішніші люди та найпродуктивніші професіонали починають свій день з гарної ранкової рутини.

З чого варто починати свій день

Ідея продуктивності полягає в тому, щоб мати можливість отримувати хороші результати, виконувати справи та працювати ефективно. А ще необхідно уникати вигорання, втоми або стресу. Гарвардський університет стверджує, що правильний початок дня не лише дасть тобі хороший рівень енергії та правильний заряд. Він ще й допоможе максимально ефективно використовувати робочий час і не поспішати через те, що ти всюди запізнюєшся.

1. Будильник для продуктивних годин

Прокидатися зранку дуже важливо. Але тобі не обов'язково зриватися о 5 ранку. Ти просто повинен взяти до уваги час, коли ти максимально продуктивний. Ця порада особливо актуальна для тих, хто працює на себе та не має чіткого графіка роботи.

Якщо поставити собі будильник і прокинутися до того часу, коли ти почуваєшся максимально продуктивним, ти встигатимеш більше. Ти зможеш і одягнутися, і поснідати, і зробити зарядку. І все це без поспіху, якщо не ставити будильник за 5 хвилин до початку робочого дня.



Привчи себе прокидатися зранку / Фото wayhomestudio

Та й узагалі варто виробити звичку з появою додаткового часу зранку. Його наявність дозволяє підготуватися до решти дня та почати роботу розслабленим, без стресу та готовим підкоряти нові вершини.

2. Залишайся активним і здоровим

Фізичні вправи дуже корисні для твого здоров'я. Вони потрібні тобі, щоб підтримувати себе в хорошому стані, особливо з віком. Але мова йде не лише про розвиток м'язів, сили або витривалості. Переваги також є ментальними та можуть підвищити твою продуктивність.

Якщо ти займатимешся фізичними вправами, ти покращиш свій настрій. Це пов'язано з вивільненням ендорфінів. А ще в тебе зросте енергія впродовж дня.

Крім того, ти допоможеш своєму мозкові розслабитися і, згідно з деякими дослідженнями, можеш навіть продовжити тривалість якість свого життя. Займатися спортом на свіжому повітрі ще краще, адже під впливом сонячного світла ти відчуваєш себе бадьорішим.

3. Підживлюй свій розум

За даними Гарварду, деякі з найуспішніших чоловіків і жінок у світі виділяють час зранку для свого інтелектуального розвитку. Мовиться про читання книги, газети або журналу. Також можна вести щоденник або блог, в якому ділитимешся своїми думками і планами на день.



Приділи зранку час читанню або іншій мозковій діяльності / Фото Drobot Dean

Записувати свої плани взагалі дуже круто. Це допомагає ставити перед собою маленькі цілі та досягати їх. А ще допомагає тримати мозок в тонусі та робити його активним. Крім того, ти навчишся розставляти пріоритети й ухвалювати найкращі рішення.

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Починай свій ранок правильно. Заряджай себе на нові звершення та досягай успіху в тому, чим ти займаєшся. Ми в тебе віримо!