Метод WISER – один із тих гарвардських прийомів, який варто спробувати, принаймні, якщо ти прагнеш стати успішною людиною в усьому, за що б ти не взявся. А ще він дозволить досягти щастя та підтримувати його впродовж тривалого часу,

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Успіх і щастя взаємопов'язані

Гарвардський університет стверджує, що якщо ти хочеш бути успішним, то тобі потрібні правильні інструменти. Але він також пояснює, що спочатку тобі слід бути щасливим, адже ці дві речі глибоко пов'язані. Відчуття щастя має важливе значення для того, щоб залишатися вмотивованим, продовжувати прагнути та боротися, коли справи йдуть не зовсім так, як тобі хочеться.

Успіх може виглядати по-різному для кожного. Але він полягає у досягненні цілей і завдань, задоволенні власним життям і обставинами, а також у тому, щоб жити якнайкраще, і саме в цьому полягає суть методу WISER.

Що таке метод WISER

Цей метод відкрила група психіатрів, які проводили дослідження для Гарвардського університету під назвою "Гарвардське дослідження розвитку дорослих". Метод корисний тим, що пропонує тобі зупинитися, перш ніж ухвалити рішення, і подумати, що потрібно для того, щоб рухатися вперед і реагувати належним чином на кожну ситуацію, яка виникає. WISER розшифровується як: спостерігай, інтерпретуй, вибирай, залучайся і рефлексуй.



Експерти рекомендують спочатку зупинитися та подумати / Фото artursafronovvvv

Ці 5 кроків методу мають велике значення, особливо коли ти перебуваєш у дуже стресових або емоційно складних ситуаціях. Мета полягає в тому, щоб спостерігати за тим, що відбувається, і зупинитися, щоб ти міг осмислити все це. А також знайти найкращий спосіб розв'язати проблеми або впоратися з тим, що відбувається, починаючи з розуміння того, що ти можеш зробити і яка твоя роль в тому, що відбувається.

Метод також допомагає запобігти ігноруванню та відсутності пропрацьовування емоцій. Експерти зазначають, що це може негативно вплинути на стосунки, роботу та професійне зростання. З іншого боку, він не дає тобі реагувати імпульсивно або автоматично, мотивуючи до роздумів і пауз, щоб знайти найбільш ефективну і дієву відповідь.

Big Think цитує книгу "Хороше життя", написану тими ж авторами дослідження, де вони кажуть: "Коли ми перебуваємо в епіцентрі емоційних подій, позитивних чи негативних, незначних чи великих, наші реакції часто розгортаються так швидко, що ми переживаємо наші емоції так, ніби вони відбуваються з нами, і ми перебуваємо у їхній владі. Але насправді наші емоції набагато більше залежать від нашого мислення, ніж ми можемо собі уявити".



Після цього можна з холодною головою ухвалювати рішення / Фото Seniv Petro

Розбираємо кожен крок WISER

Спостерігати (Watch ) – зупинитися і знайти час, щоб поспостерігати, подумати і поставити собі правильні запитання, перш ніж відповісти.

– зупинитися і знайти час, щоб поспостерігати, подумати і поставити собі правильні запитання, перш ніж відповісти. Інтерпретувати (Interpret ) – це взяти те, що ти дізнався через спостереження, і спробувати зрозуміти, що це означає.

– це взяти те, що ти дізнався через спостереження, і спробувати зрозуміти, що це означає. Вибирати (Select ) – обдумувати план дій та обирати шлях вперед.

– обдумувати план дій та обирати шлях вперед. Залучатися (Engage) – це коли ти береш участь і дієш відповідно до того, що ти дізнався і що ти обрав.

– це коли ти береш участь і дієш відповідно до того, що ти дізнався і що ти обрав. Рефлексія (Reflect) – це завершальний етап, на якому ти озираєшся назад, роздумуєш над тим, що спрацювало, що ти відчув і чого ти можеш навчитися з кожного досвіду.

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Спробуй взяти на озброєння метод WISER. Він однозначно позитивно вплине як на твою успішність, так і на емоційний стан. Досягай поставлених цілей і не забувай при цьому, що важливо залишатися щасливим.