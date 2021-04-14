До літа залишається не так уже й багато часу. Тож ти можеш сміливо витягати з шафи шорти. А ми розповімо, яких помилок під час їх носіння варто уникати, щоб завжди виглядати стильно.

Коли мовиться про шорти, то ведуться одвічні суперечки, пов'язані з їхньою довжиною, фасоном, матеріалом і так далі. Лови кілька порад, які допоможуть тобі не лише правильно носити шорти, а й бути завжди на висоті в них.

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Перше, що потрібно знати про шорти, це те, що їх створили як штани до колін для хлопчиків приблизно у 1890 році. Це був одяг, який носили у школі або бойскаути. Мовляв, короткі штанці – натяк на те, що перед нами ще дитина. Щойно хлопчик дорослішав, шорти заміняли штани. Тож не дивно, що син принца Вільяма у перші роки свого життя носив здебільшого шорти на публіці.

Усе змінилося, коли солдати британської армії почали носити шорти у 40-х роках минулого століття. Вони допомагали впоратися з високими температурами в місцях, куди вони їздили. А потім цю тенденцію перехопив Голлівуд. Саме йому ми завдячуємо масовій популяризації шортів. До 50-х років шорти уже були предметом моди для повсякденних ситуацій. І тепер ніхто не уявляє свій літній гардероб без них.

4 помилки, яких слід уникати під час носіння шортів

1. Є місця, де не можна носити шорти

Співак Фарелл Вільямс уже показав нам, що ми можемо носити шорти на офіційних заходах. Але є ще багато місць, особливо офісів, де носити їх заборонено. Тому важливо проаналізувати ситуацію та дрес-код. В іншому випадку ти почуватимешся невпевнено.



Переконайся, що шорти доречні у тому місці, яке ти плануєш відвідати / Фото Unsplash

2. Занадто короткі або занадто довгі

Питання про довжину шортів завжди було предметом суперечок. Для невисоких чоловіків дуже довгі шорти візуально вкорочують їм зросту. Натомість дуже короткі шорти робитимуть їх непропорційними. Крім того, вибравши надто короткі шорти ти ризикуєш оголити більше, ніж хотів би. Тож варто враховувати свій ріст і статуру перед вибором шортів.

Оптимальна довжина – край шортів повинен сягати на кілька сантиметрів вище коліна.



Обирай шорти правильної для себе довжини / Фото Unsplash

3. Мішкуваті або вільні

Це також пов'язано з твоїм типом статури. Чоловіки з м'язистим тілом схильні думати, що вільні шорти допомагають підтримати баланс між низом і тулубом. Насправді ж, вони можуть виглядати непропорційно.

Правильний крій – той, який дозволяє комфортно пересуватися. На шортах не має створюватися надто багато складок або вільного місця в ногах. Ти ж не хочеш, щоб у надто широких шортах вони нагадували два сірники.

4. Шорти для плавання на вихід

Матеріал шортів надзвичайно важливий. Шорти з льону можуть ідеально підходити для формальної обстановки. То на повсякдень можна носити шорти для плавання? А от і ні! Для щоденного носіння краще вибрати варіанти з легких тканин або ж деніму. А от шорти-плавки краще залишити для прогулянок на пляжі.



Шорти для плавання носимо лише на пляжі / Фото Unsplash

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Прислухайся до цих порад, щоб виглядати максимально стильно у шортах. Але запам'ятай, що носити їх влітку завжди та всюди – не найкраще рішення. Зверни увагу на те, куди ти їх одягаєш, а також з чим поєднуєш. І буде тобі щастя.