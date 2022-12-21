Як пояснює Асоціація психологічних наук, швидкість думки буде значно важливішою, коли мовиться про наявність харизми. Далі Men 24 розповість тобі, що мали на увазі науковці.

Читай також Nemiroff підтримав фонд MOAS Україна: вони евакуйовують поранених з гарячих точок

Як виявити наявність харизми

Виявляється, щоб дізнатися, чи харизматичний ти, потрібно визначити:

чи вмієш ти швидко відповідати на питання, які тобі ставлять;

чи вмієш ти стежити за розмовою.

Якщо на ці два питання ти відповів ствердно "Так", то можемо тебе привітати. У тебе хороший соціальний інтелект.

Експерти з дослідження, опублікованого в Science Daily, виявили, що саме ті люди, які швидко відповідали на загальні питання та візуальні завдання, також були тими, кого їхні друзі вважали харизматичнішими.

Найцікавіше те, що ця риса була виявлена незалежно від рівня IQ чи інших особистісних характеристик. Іншими словами, неважливо, наскільки ти розумний, кумедний, добрий чи красивий. Якщо у тебе відсутня розумова спритність, ти навряд чи здаватимешся іншим харизматичним.

Ще один цікавий висновок полягав у тому, що соціальний інтелект може залежати не лише від засвоєння соціальних правил чи здатності читати риси обличчя людей. Швидкість нашого розуму, щоб реагувати на ситуації, також здається важливою.



Твоя блискавична реакція робить тебе харизматичним / Фото yanalya

Як прокачати цю швидкість

Експерт з комунікацій Нік Морган пояснює, що все зводиться до концентрації. Людям, які залишаються зосередженими на тому, що вони роблять або слухають, легше реагувати та швидко давати відповідь на те, що відбувається навколо.

Хоча він також каже, що необхідно зосереджуватися на емоціях. Вміти їх передавати навіть тоді, коли ми їх не надто відчуваємо. Емоція – теж складова харизми. Тож без її наявності складно сподобатися іншим.

Хороша річ у тому, що це можна практикувати. Наприклад, запам'ятовуючи події, які викликали у тебе певні відчуття. І це дасть тобі змогу щоразу швидше передавати ці емоції.

Але ти можеш почати з того, що просто звернеш увагу на те, що тебе оточує. Необов'язково блукати у тенетах пам'яті. Повір, і цього буде достатньо, щоб продемонструвати свою блискавичну реакцію та додати кілька балів до скарбнички харизматичності.

Варте уваги Роби те, що любиш, щоб не працювати жодного дня: експерти з Гарварду рознесли вщент цю тезу

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.