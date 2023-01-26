Та було у році місце й для чогось сюрреалістичного та несподіваного. Доповнимо трохи тему найхимерніших наукових відкриттів, повідомленнями про які шокували читачів ЗМІ у 2022.

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Як далеко може зайти палець, яким ти колупаєшся в носі

Ай-ай – маленький мадагаскарський примат із поганою звичкою колупання в носі. Ще у деяких культурах його вважають ознакою смерті – якщо цей примат вказує на когось кривим та тонким пальцем. Але насправді ай-ай використовує палець, щоб викопувати личинки для смачної закуски.

Досліджуючи поведінку ай-ай, вчені створили реконструкцію комп’ютерної томографії, яка показує, наскільки глибоко входять пальці примата, коли той колупається в носі.

Ну, зображення показує, що ці ссавці практично вишкрябують задню частину свого мозку. Що цікаво, досі невідомо, чому так багато тварин колупаються в носі – щонайменше, понад 12 видів приматів, серед яких і люди.

Нелюбов до капусти формується ще до народження

У вересні 2022 передові методи візуалізації показали, що немовлята в утробі кривляться, коли матір їсть капусту. А от морква викликає набагато приємнішу реакцію.

Щоб виявити це, вчені з Даремського університету у Великій Британії використовували 4D-ультразвук для спостереження за 100 плодами, а матерям давали капсули з порошком моркви або капусти.

Що ж, учені давно підозрювали, що ненароджені діти відчувають смак, коли ковтають поживні речовини. Тепер мають підтвердження.

У Європі мешкали гігантські черепахи

Нещодавно вчені відкрили новий вид, який назвали на честь біблійного морського чудовиська – Leviathanochelys aenigmatica. Він був 4 метри завдовжки, коли блукав океанами навколо території сучасної Європи.



Про химерні наукові відкриття завжди цікаво говорити, а 2022 рік мав чим здивувати / Фото Natural History Museum

Власне, це морська черепаха, яка жила приблизно від 83,6 до 72,1 мільйона років тому. А знайшли її після того, як таз і частини панцира розкопали в районі Кал-Торрадес на північному сході Іспанії.

Команда дослідників здивована, адже доти бачили тільки гігантських черепах біля Америки – Архелонів, які жили на 6 мільйонів років пізніше за Левіафанів. Але нововиявлений колос створює їм серйозну конкуренцію.

Як пояснили дослідники, "відкриття нового, гігантського та дивного хелоніоїда Leviathanochelys aenigmatica, який за розміром конкурує з Архелоном, проливає світло і на різноманітність морських черепах, і на явище гігантизму".

У Великій Британії жили людожери

У 2022 році ми дізналися, що в якийсь момент історії Велика Британія могла бути населена канібалами. Вчені виявили людські останки в печері Гоф в Сомерсеті та печері Кендріка в Лландідно. Обидві знахідки датують приблизно кінцем останнього льодовикового періоду.

Ці тіла також дали найстарішу ДНК, знайдену в Британії. Завдяки аналізу цих молекул біологи змогли дізнатися чимало про доісторичних предків мешканців країни.

А ДНК показує, що в Британії жили щонайменше дві групи людей – перші харчувалися переважно рибою та загалом морськими мешканцями, а от другі (що в печері Гофа) мають ознаки схильності до канібалізму.

Зі стовбурових клітин можна виростити мишу

Використання стовбурових клітин у наукових дослідженнях все ще є спірною темою. Але в серпні група з Інституту Вейцмана в Ізраїлі використала їх для створення першого в історії синтетичного ембріона. Ні сперматозоїди, ні яйцеклітини не брали участі в процесі створення, і не було запліднення.

Звісно, дослідники брали стовбурові клітини мишей, а не людей, і скерували їх до розвитку в ембріоноподібну структуру, укомплектовану молодим мозком, кишковим трактом і серцем.

Команда каже, що цей прорив відкриває можливість для подальшого розуміння ембріонального розвитку, але не тільки – він ще й зможе зменшити кількість експериментів, проведених на тваринах. У, звісно, довгостроковій перспективі.

Загалом ця технологія, сподіваються дослідники, колись може бути використана для вирощування клітин і тканин для трансплантації органів людини.