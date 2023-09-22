Звісно, це не скасовує той факт, що приміряти одяг перед покупкою все ж варто – щоб переконатися, що розмір правильний і крій тобі підходить. Але ти справді не мусиш цього робити, якщо не хочеш.
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Як дізнатися, чи підходить одяг, не приміряючи його
- Знай свій розмір для кожного бренду. Річ у тім, що розміри можуть бути дуже умовними – один і той самий розмір може бути меншим або більшим залежно від бренду, крою або силуету. Тому важливо знати, який у тебе розмір у різних брендів, які тобі подобаються. Знаючи це, легше бути впевненим, що те, що ти збираєшся купити, тобі підійде. А от купувати речі нових брендів без примірки все ж не варто.
- Читай етикетки. Існують різні крої сорочок, піджаків, штанів і футболок, деякі речі приталені, деякі розслаблені, є мішкуваті штани, прямі, слім фіт і так далі. Саме тому важливо читати етикетку. Знання того, що означає кожен тип крою, може допомогти тобі прийняти краще рішення, що купувати. Наприклад, не слід купувати завужені штани, якщо у тебе широкі ноги, або короткі, якщо ти високий.
- Трюк із коміром. Цей трюк стосується тільки джинсів і штанів, і може допомогти дізнатися, чи підійдуть вони тобі бодай у талії. Отже, ти береш пояс штанів і накидаєш їх на шию, ніби накидку. Два кінці штанів повинні легко торкатися один одного – це вказує, що розмір тобі підходить. Якщо кінці не торкаються або торкаються занадто сильно, значить розмір не той.
- Помісти на найширшу частину тіла. Цей метод можна застосувати як до сорочок, так і до штанів, хоча він не є безпомилковим. Потрібно взяти найширшу частину сорочки або штанів і розмістити шви на найширшій частині тіла. Якщо одяг підходить, шви повинні легко і без розтягування торкатися природної точки, де вони мають бути на твоєму тілі. Зрозуміло, це не працює для оверсайзу, коли ти навмисно підбираєш завеликі речі.
- Порівняй розміри. Це дуже просто: візьми штани або сорочку, які ти хочеш, і візьми їх у різних розмірах, щоб порівняти між маленьким, середнім і великим. Це допоможе зрозуміти, наскільки велика різниця між одним та іншим, і чи можеш ти збільшити розмір без того, щоб він не був занадто великим. Також ти можеш взяти найзручніші для тебе шорти або штани до сумки, йдучи у магазин, і там порівняти їх із тими, які ти хочеш купити, просто поклавши одну річ на іншу.