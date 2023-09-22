Конечно, это не отменяет тот факт, что примерять одежду перед покупкой все же стоит – чтобы убедиться, что размер правильный и крой тебе подходит. Но ты действительно не обязан это делать, если не хочешь.
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Как узнать, подходит ли одежда, не примеряя ее
- Знай свой размер для каждого бренда. Дело в том, что размеры могут быть очень условными – один и тот же размер может быть меньше или больше в зависимости от бренда, кроя или силуэта. Поэтому важно знать, какой у тебя размер у разных брендов, которые тебе нравятся. Зная это, легче быть уверенным, что то, что ты собираешься купить тебе подойдет. А вот покупать вещи новых брендов без примерки все-таки не стоит.
- Читай этикетки. Существуют разные крои рубашек, пиджаков, брюк и футболок, некоторые вещи приталены, некоторые расслаблены, есть мешковатые брюки, прямые, слим фит и так далее. Вот почему важно читать этикетку. Знание того, что означает каждый тип кроя, может помочь тебе принять лучшее решение, что покупать. К примеру, не следует покупать зауженные штаны, если у тебя широкие ноги, или короткие, если ты высокий.
- Трюк с воротником. Этот трюк касается только джинсов и брюк, и может помочь узнать, подойдут ли они тебе хотя бы в талии. Итак, ты берешь пояс штанов и накидываешь их на шею, как накидку. Два конца брюк должны легко прикасаться друг к другу – это указывает, что размер тебе подходит. Если концы не касаются или касаются слишком сильно, значит размер не тот.
- Помести на самую широкую часть тела. Этот метод применим как к рубашкам, так и к штанам, хотя он не является безошибочным. Нужно взять самую широкую часть рубашки или брюк и разместить швы на самой широкой части тела. Если одежда подходит, швы должны легко и без растяжения прикасаться к естественной точке, где они должны быть на твоем теле. Разумеется, это не работает для оверсайза, когда ты намеренно подбираешь великоватые вещи.
- Сравни размеры. Это очень просто: возьми брюки или рубашку, которые ты хочешь, и возьми их в разных размерах, чтобы сравнить между маленьким, средним и большим. Это поможет понять, насколько велика разница между одним и другим, и можешь ли ты увеличить размер без того, чтобы он не был слишком велик. Также ты можешь взять самые удобные для тебя шорты или брюки в сумку, идя в магазин, и там сравнить их с теми, которые ты хочешь купить, просто положив одну вещь на другую.