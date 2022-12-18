Дослідження 2017 року показало, що 73% жінок і 98% чоловіків бодай раз за останні пів року дивилися порно. Ба більше, 26% жінок і 80% чоловіків зауважили, що робили це минулого тижня.

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Враховуючи той факт, що порно стало значно легше знайти, то ці цифри можуть бути й вищими сьогодні. Хай там як, але у самому порно може і не бути нічого поганого. Натомість твоє ставлення до фільмів для дорослих. Ось що справді важливо. І ми спробуємо визначити, чи не почало порно займати надто багато місця у твоєму житті.

Ознаки порнозалежності

Експерти сходяться на думці, що є кілька ознак, які можуть свідчити про залежність від перегляду порно. На них ми і загостримо нашу увагу цього разу.

1. Ти дивишся порно у ризикованих місцях

У тебе може виникати незбагненне бажання дивитися порно не лише вдома. До прикладу, на робочому місці або ж у громадському транспорті. Така поведінка може стати причиною чималих проблем, якщо з нею не впоратися.

На жаль, існують непоодинокі випадки, коли люди змушені були звільнятися з роботи. А все тому, що в історії їхнього пошуку було чимало порносайтів. По-перше, це демонструвало, що людина неефективно виконує свої завдання. По-друге, вона наражає робочі комп'ютери на можливе інфікування вірусами тощо.

2. Нехтуєш обов'язками, щоб подивитися порно

Ти не встигаєш виконувати роботу по дому? Твої друзі скаржаться, що ти не маєш на них часу? Усі твої справи відходять на задній план?

Якщо тебе долає невгамовне бажання дивитися порно і ти ладен через це відкладати усі справи, то це вже червоний прапорець. Це означає, що ти зіткнувся з серйозними проблемами і тобі однозначно потрібно проконсультуватися з фахівцями щодо цього.



Ти відкладаєш усі справи, щоб подивитися порно / Фото freepik

3. Ти витрачаєш свій бюджет

Ясна річ, у мережі є багато безплатного порно. Але за словами Омара Руїза, ліцензованого шлюбного терапевта, деякі люди починають витрачати сотні, а то й тисячі доларів, щоб отримати доступ до певного контенту. І така залежність може лише зростати.

Тож, якщо ти починаєш виснажувати свій банківський рахунок лише для підтримки звички дивитися порно, це ще один тривожний дзвіночок. Варто від цієї звички відмовлятися.

4. Твоє реальне сексуальне життя страждає

Це не рідкість для людей з порнозалежністю, які мають усе менше й менше інтересу до реального сексу. Навіть коли вони займаються сексом, їм може бути важко збуджуватися або досягати оргазму. А все тому, що їм потрібні певні види візуальної стимуляції.

Серед проблем, які можуть виникнути, – еректильна дисфункція або нездатність до еякуляції. Тож якщо ти обираєш порно замість реальної близькості, то тобі однозначно слід звернутися по кваліфіковану допомогу.

5. Ти не відчуваєш, що можеш спинитися

Можливо, ти кажеш собі, що спробуєш скоротити перегляд порно до одного разу на тиждень. Або, можливо, ти спробуєш повністю відмовитися від нього на певний час. Незалежно від того, чи зможеш ти дотримуватися цих обмежень, це багато може розповісти про твою потенційну залежність.



Ти можеш стресувати через те, що не подивився порно / Фото senivpetro

До слова, ще одна ознака – дратівливість, пов'язана з відсутністю доступу до порно. Якщо ти спіймав себе на думці, що таке відбувається – це черговий тривожний дзвіночок.

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Залежність від порно може мати негативні наслідки для тебе. Тож надзвичайно важливо її виявити та побороти. В інакшому випадку страждатимуть низка сфер твого життя. І мовиться не лише про сексуальну.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.