Оскільки дуже скоро на великі екрани вийде фільм "Наполеон" з Хоакіном Феніксом, то ми вирішили розповісти тобі про стратегії справжнього Наполеона. Що він робив, щоб досягнути бажаних цілей.

Варте уваги Еліксир у склянці: рецепт яскравого коктейлю для захопливих вихідних

Військовий і політик помер у 1821 році, перебуваючи у вигнанні на острові Святої Єлени. І хоча в офіційних документах зазначено, що він помер від ускладнень раку шлунку, дехто вважає, що його могли отруїти вороги, які знали, що він надто могутній і розумний, щоб залишити його в живих.

За всю свою військову кар'єру Наполеон зазнав не так уже й багато поразок, найвідоміша з яких – при Ватерлоо, що врешті-решт призвело до його заслання. Але насправді це була лише невелика частина вражаючої низки великих битв і численних успіхів (кажуть, що він виграв близько 90% своїх битв).

І справа не в удачі, а в тому, що Бонапарт не просто кидався в битви без роздумів, він розробляв плани і стратегії, які забезпечували йому перемогу і успіх. І багато з цих уроків актуальні і сьогодні, причому в контекстах, які не мають нічого спільного з перемогою у війнах.

1. Подумай про те, чого ти хочеш у довгостроковій перспективі

Звичайно, ми всі хочемо мати маленькі або великі перемоги в цей момент, але Наполеон знав, що все, що він робить або не робить, може наблизити або віддалити його від його кінцевих цілей.

Як пише видання Medium, Наполеон завжди говорив про важливість терпіння і розуміння того, що деякі найважливіші речі вимагають часу і повинні мати певний процес, тому ти повинен діяти, але думати про те, що кожен твій крок повинен скластися в щось важливе і допомогти тобі рухатися до більшої мети, тому що немає сенсу робити все правильно сьогодні, якщо це не принесе ніякої користі твоєму плану на майбутнє.

Наприклад, ти можеш думати, що це гарна ідея – витратити багато грошей на нову машину, подорожі та предмети розкоші, але це може завадити тобі заощаджувати і мати достатньо коштів для виходу на пенсію.



Тобі потрібно завжди думати на перспективу / Фото rawpixel

2. Монозадачність, а не багатозадачність

Сьогодні існує думка, що потрібно робити багато справ одночасно, щоб бути дійсно продуктивним і встигати робити все, що потрібно, але це може бути дуже негативним, тому що заважає тобі бути по-справжньому зосередженим і сконцентрованим на кожному завданні, а це збільшує ризик помилок або важливих пропусків.

Журнал Forbes пише, що Наполеон був творчим і організованим, але його найбільшою силою була здатність зосереджуватися на одній меті за раз, концентрувати всю свою енергію і своїх людей для досягнення перемоги, тому він мав більше шансів перемогти ворогів, які розпорошували своїх людей і свою увагу в різних точках.

І це можна застосувати в будь-якій сфері життя. Наприклад, ти будеш більш успішним на побаченні, якщо не будеш відволікатися на телефон або роботу. Ти будеш краще тренуватися, якщо будеш зосереджений на вправі, яку робиш у цей момент, і ти зможеш краще вчитися, якщо сконцентруєшся на предметі, який вивчаєш.



Уникай багатозадачності на роботі / Фото wayhomestudio

3. Ти повинен розуміти свого ворога

Наполеон не йшов у бій, не проаналізувавши попередньо свого супротивника, його сильні та слабкі сторони, стратегії та досвід на полі бою. Усе це давало йому всю інформацію, необхідну для отримання переваги та передбачення можливих результатів або атак. За словами Game Changer, це дозволило йому зрозуміти навіть психологію своїх опонентів.

Сьогодні це можна перекласти як "знати свій ринок і свою конкуренцію", щоб не тільки знати, чого хоче і чого потребує твій ринок, але й розуміти, що ти можеш запропонувати йому, щоб виділитися і бути тим варіантом, який він обере замість конкурентів.

Читай також Що робить звичайних людей багатими: три ключові моменти

Скористайся стратегіями Наполеона. Нехай вони допоможуть тобі дійти до своєї мети.