Поскольку очень скоро на большие экраны выйдет фильм "Наполеон" с Хоакином Фениксом, мы решили рассказать тебе о стратегиях настоящего Наполеона. Что он делал, чтобы добиться желаемых целей.

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Военный и политик умер в 1821 году, находясь в изгнании на острове Святой Елены. И хотя в официальных документах указано, что он умер от осложнений рака желудка, некоторые считают, что его могли отравить враги, которые знали, что он слишком могуч и умен, чтобы оставить его в живых.

За всю свою военную карьеру Наполеон потерпел не так уж много поражений, самое известное из которых – при Ватерлоо, что в конце концов привело к его ссылке. Но на самом деле это была лишь небольшая часть поразительного ряда больших сражений и многочисленных успехов (говорят, что он выиграл около 90% своих сражений).

И дело не в удаче, а в том, что Бонапарт не просто бросался в битвы без раздумий, он разрабатывал планы и стратегии, обеспечивавшие ему победу и успех. И многие из этих уроков актуальны и сегодня, причем в контекстах, не имеющих ничего общего с победой в войнах.

1. Подумай о том, чего ты хочешь в долгосрочной перспективе

Конечно, мы все хотим иметь маленькие или великие победы в этот момент, но Наполеон знал, что все, что он делает или не делает, может приблизить или удалить его от его конечных целей.

Как пишет издание Medium, Наполеон всегда говорил о важности терпения и понимания того, что некоторые важнейшие вещи требуют времени и должны иметь определенный процесс, поэтому ты должен действовать, но думать о том, что каждый твой шаг должен сложиться во что-то важное и помочь тебе двигаться к большей цели, потому что нет смысла делать все правильно сегодня, если это не принесет никакой пользы твоему плану на будущее.

К примеру, ты можешь думать, что это хорошая идея – потратить много денег на новую машину, путешествия и предметы роскоши, но это может помешать тебе экономить и иметь достаточно средств для выхода на пенсию.



Тебе нужно всегда думать на перспективу / Фото rawpixel

2. Монозадачность, а не многозадачность

Сегодня существует мнение, что нужно делать много дел одновременно, чтобы быть действительно продуктивным и успевать делать все, что нужно, но это может быть очень отрицательным, потому что мешает тебе быть по-настоящему сосредоточенным и сконцентрированным на каждой задаче, а это увеличивает риск ошибок или важных пробелов.

Журнал Forbes пишет, что Наполеон был творческим и организованным, но его наибольшей силой была способность сосредотачиваться на одной цели за раз, концентрировать всю свою энергию и своих людей для достижения победы, поэтому у него было больше шансов победить врагов, которые распыляли своих людей и свое внимание в разных точках.

И это применимо в любой сфере жизни. К примеру, ты будешь более успешным на свидании, если не будешь отвлекаться на телефон или работу. Ты будешь лучше тренироваться, если будешь сосредоточен на упражнении, которое делаешь в этот момент, и ты сможешь лучше учиться, если сконцентрируешься на изучаемом предмете.



Избегай многозадачности на работе / Фото wayhomestudio

3. Ты должен понимать своего врага

Наполеон не шел в бой, не проанализировав предварительно своего противника, его сильные и слабые стороны, стратегии и опыт в поле боя. Все это давало ему всю информацию, необходимую для получения преимущества и предсказание возможных результатов или атак. По словам Game Changer, это позволило ему понять даже психологию своих оппонентов.

Сегодня это можно перевести как "знать свой рынок и свою конкуренцию", чтобы не только знать, чего хочет и в чем нуждается твой рынок, но и понимать, что ты можешь предложить ему, чтобы выделиться и быть тем вариантом, который он выберет вместо конкурентов.

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Воспользуйся стратегиями Наполеона. Пусть они помогут тебе дойти до своей цели.