Уролог, тазовый хирург и сексуальный педагог доктор Рена Малик использует свой канал на ютьюбе, чтобы развеять дезинформацию о сексе и дать советы, которые помогут людям наслаждаться безопасной и приятной сексуальной жизнью. В недавнем видео она делится еще несколькими хитростями.

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Она обратила внимание на результаты недавнего исследования, охватившего более 4000 женщин в Соединенных Штатах. Благодаря ему стало известно, какие сексуальные техники оказались наиболее приятными.

1. Рыбалка

Она предполагает вращение бедрами при проникновении. Это создает разнообразие относительно того, какие части влагалища ласкает пенис или игрушка. Согласно исследованию, 88 процентов женщин испытали увеличение сексуального удовольствия при использовании этой позиции.

2. Качели

Во время качелей пенис практически на всю длину остается внутри влагалища во время секса, а не делает более типичны ритмичные движения внутрь и наружу. Это позволяет основе пениса стимулировать клитор при проникновении. 76 процентам респонденток понравилась эта техника.



Позиция Качели дарит большое удовольствие / Фото gpointstudio

3. Мель

Это проникающий секс только в начале влагалища. Эту позицию сочли самым эффективным способом увеличить удовольствие во время секса. 84% участниц получили удовольствие от этого опыта. 25 процентов этих женщин также полагали, что неглубокое проникновение дает более интенсивный оргазм. Малик объясняет, что это потому, что наружная часть влагалища является наиболее нервной частью, то есть она наиболее чувствительна к сексуальной стимуляции.

4. Помощь партнеру

Это формат, во время которого женщина помогает партнеру подарить удовольствие. Для этого она тянется вниз, чтобы стимулировать клитор. Это актуально в тех позициях, где твои руки заняты и ты не можешь сделать это сам.

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Воспользуйся этими советами. Они однозначно помогут вам получить максимум удовольствия и наслаждения от секса. Изучайте друг друга, экспериментируйте с практиками, чтобы секс приносил вам еще больше радости и утехи.

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