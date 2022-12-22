Щоб досягнути успіху, ти повинен бути продуктивним, навчитися ухвалювати правильні рішення, бути в курсі того, що відбувається за межами твоєї бульбашки. А ще ти повинен наполегливо працювати. Зокрема, позбавляючись цієї поганої звички.

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Чому ти не можеш досягнути успіху

За словами Білла Гейтса потрібно позбутися прокрастинації. Це не просто про марнування часу. Але й навмисне відкладання справ, які потрібно виконати. На думку мільярдера, прокрастинація вплинула не лише на його роботу, а й на роботу тих, хто був поруч із ним.

Це було моє позиціонування: хлопець, який нічого не робив до останньої хвилини. Коли я прийшов у бізнес, це була погана звичка, і мені знадобилося кілька років, щоб подолати її,

– наголосив Гейтс.



Через прокрастинацію ти відкладаєш виконання важливих справ / Фото master1305

Далі лови кілька порад, які допоможуть впоратися з прокрастинацією. Як ти вже розумієш, з нею можна впоратися.

1. Почни зі списку справ

Найкращий спосіб покінчити з прокрастинацією – визначити, які справи ти повинен зробити упродовж дня, а які потребують нагального втручання.

Це те, що не дозволить тобі відволікатися на речі, які не є такими терміновими чи важливими. Крім того, ти зможеш бути більш організованим та менш напруженим. А ще наявність списку допоможе нічого не забувати. Тож не доведеться в останній момент виконувати доручення, яке буквально випало з голови.

2. Встанови будильник

Тобі не обов'язково ставити будильник щоразу. Але якщо ти знаєш, що у тебе важливий проєкт і горить дедлайн, то слід це зробити. Це дозволить нагадувати тобі про те, що пора вже взятися за ту справу, до якої руки ніяк не дійдуть.

3. Плануй час перерви

Відсутність відпочинку призводить до вигорання та посилює стрес. А також це може спричинити більше прокрастинації, ніж у тебе було раніше. Тому слід не лише продовжувати свій день із завданнями, обов'язками та діяльністю.



Дозволяй собі перерви, щоб відновитися / Фото freepik

Слід також знаходити достатньо часу для відпочинку. Це дозволить відновитися як фізично, так і емоційно. І це допоможе тобі підтримувати активність та ефективно виконувати задачі.

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Прокрастинація може стати твоїм злим ворогом. Тож ми закликаємо навчитися з нею справлятися. А поради, якими ми поділилися вище, можуть тобі допомогти.